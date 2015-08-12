«Барселона» отдаст Халиловича в аренду в «Гамбург», если тот проведет не менее 60% игр

"Барселона" и «Гамбург» ведут переговоры по аренде полузащитника Алена Халиловича. El Mundo Deportivo сообщает, что каталонцы настаивают на включении в соглашение пункта о том, что Халилович за период аренды должен отыграть за "Гамбург" не менее 60 процентов от количества официальных матчей.

В случае если немецкий клуб нарушит это условие, сумма выплаты за аренду игрока вырастет втрое – с 800 тысяч евро до 2,4 миллиона. «Гамбург» пока не принял условие «Барселоны».

Также сообщается, что на Халиловича претендуют «Порту», «Вест Хэм», «Сток Сити», хихонский «Спортинг» и «Грассхоппер».