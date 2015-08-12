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    • «Барселона» отдаст Халиловича в аренду в «Гамбург», если тот проведет не менее 60% игр

    «Барселона» отдаст Халиловича в аренду в «Гамбург», если тот проведет не менее 60% игр

    «Барселона» и «Гамбург» ведут переговоры по аренде полузащитника Алена Халиловича. El Mundo Deportivo сообщает, что каталонцы настаивают на включении в соглашение пункта о том, что Халилович за период аренды должен отыграть за «Гамбург» не менее 60 процентов от количества официальных матчей.

    В случае если немецкий клуб нарушит это условие, сумма выплаты за аренду игрока вырастет втрое – с 800 тысяч евро до 2,4 миллиона. «Гамбург» пока не принял условие «Барселоны».

    Также сообщается, что на Халиловича претендуют «Порту», «Вест Хэм», «Сток Сити», хихонский «Спортинг» и «Грассхоппер».

    Источник: Sports.ru

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    12.08.2015 11:14
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    Комментарии (3)
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    ArtNow
    1439367640
    Хорошее условие ставят, Халиловича надо двигать. Он очень хорош будет.
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    alladin13
    1439376902
    Порту был бы идеальным клубом для Халиловича. Он талантлив и оттуда вернётся опытным бойцом.
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    ologreds
    1694997417
    numo438705
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