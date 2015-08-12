Джуджак: «Я хочу перейти в «Герту»

Полузащитник «Динамо» Балаж Джуджак подтвердил, что им активно интересуется берлинская «Герта». Однако, немецкая команда может приобрести 28-летнего венгра только в случае продажи бразильского хавбека Ронни.



«Жду, что наконец смогу перейти в „Герту“. Действительно хочу там играть. Однако не могу сказать, отпустит ли меня "Динамо", — приводит слова Джуджака Origo.



Контракт игрока с „Динамо“ истекает в декабре. В первестве РФПЛ Джуджак за четыре прошедших тура появился на поле только в одном матче, проведя один тайм против «Зенита» в первом туре .