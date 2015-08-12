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    Джуджак: «Я хочу перейти в «Герту»

    Полузащитник «Динамо» Балаж Джуджак подтвердил, что им активно интересуется берлинская «Герта». Однако, немецкая команда может приобрести 28-летнего венгра только в случае продажи бразильского хавбека Ронни.

    «Жду, что наконец смогу перейти в „Герту“. Действительно хочу там играть. Однако не могу сказать, отпустит ли меня "Динамо", — приводит слова Джуджака Origo.

    Контракт игрока с „Динамо“ истекает в декабре. В первестве РФПЛ Джуджак за четыре прошедших тура появился на поле только в одном матче, проведя один тайм против «Зенита» в первом туре .

    Источник: Чемпионат.ком

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    12.08.2015 06:33
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +26

      Dynamite1923 12 августа 2015, 13:48

      Учитывая, что при Кобелеве в состав не попадает, надо бы продать Балажа. И ему хорошо и клубу деньги.

      0
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      Рейтинг: +83

      Red-White Sakhalin 12 августа 2015, 11:38

      КАк бы динамо по стопам анжи не пошло..

      0
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      Рейтинг: +9

      Best since day one 12 августа 2015, 09:59

      Бегут бегут все из Динамо...

      0
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      Рейтинг: +73

      7582145698 12 августа 2015, 09:47

      Отпустит, за небольшое вознаграждение

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      Рейтинг: +25

      Оззи 12 августа 2015, 09:40

      Еще один!!!Дай Бог,чтобы молодежь не провалилась,а в целом может оно и к лучшему!!!

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