Думбия поблагодарил болельщиков «Ромы»

Нападающий ЦСКА Сейду Думбия, перешедший на правах аренды в армейский клуб из итальянской «Ромы», поблагодарил римлян за проведенное в клубе время.

«Покидая Рим и "Рому" хочу поблагодарить моих болельщиком и людей, поддерживавших меня. Хочу также сказать спасибо руководству, тренерскому штабу и игрокам которые приняли меня в этой семье. Надеюсь, что команда добьется успеха в предстоящем сезоне в чемпионате Италии и Лиге чемпионов. Сейчас я возвращаюсь в ЦСКА – клуб, благодаря которому я выступал на высоком европейском уровне. Я полон энтузиазма и настроен играть и завоевывать трофеи. Спасибо за все», - написал на своей странице в Instagram Думбия.