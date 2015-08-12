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    Думбия поблагодарил болельщиков «Ромы»

    Нападающий ЦСКА Сейду Думбия, перешедший на правах аренды в армейский клуб из итальянской «Ромы», поблагодарил римлян за проведенное в клубе время.

    «Покидая Рим и "Рому" хочу поблагодарить моих болельщиком и людей, поддерживавших меня. Хочу также сказать спасибо руководству, тренерскому штабу и игрокам которые приняли меня в этой семье. Надеюсь, что команда добьется успеха в предстоящем сезоне в чемпионате Италии и Лиге чемпионов. Сейчас я возвращаюсь в ЦСКА – клуб, благодаря которому я выступал на высоком европейском уровне. Я полон энтузиазма и настроен играть и завоевывать трофеи. Спасибо за все», - написал на своей странице в Instagram Думбия.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    12.08.2015 06:18
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