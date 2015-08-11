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    «Интер» присматривается Перишичу

    "Интер" хочет заполучить в свои ряды полузащитника "Вольфсбурга" Ивана Перишича.

    «Интер» продал в «Сток» Джердана Шакири и рассчитывал на вырученные деньги приобрести хавбека, однако немецкий клуб ответил отказом. Итальянцы, в свою очередь, не стали продолжать переговоры, а приступили к поискам более доступных вариантов.

    Сообщается, в шорт-лист на сегодняшний день входят Диего Перотти из «Дженоа», Фабио Борини из «Ливерпуля» и Адем Льяич из «Ромы».

    Источник: Football Italia

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    11.08.2015 23:11
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +27

      Sadjon 12 августа 2015, 08:17

      Перишич уже на днях подпишет контракт с Интером....

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