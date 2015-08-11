«Интер» присматривается Перишичу

"Интер" хочет заполучить в свои ряды полузащитника "Вольфсбурга" Ивана Перишича.

«Интер» продал в «Сток» Джердана Шакири и рассчитывал на вырученные деньги приобрести хавбека, однако немецкий клуб ответил отказом. Итальянцы, в свою очередь, не стали продолжать переговоры, а приступили к поискам более доступных вариантов.

Сообщается, в шорт-лист на сегодняшний день входят Диего Перотти из «Дженоа», Фабио Борини из «Ливерпуля» и Адем Льяич из «Ромы».