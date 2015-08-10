Бывший главный тренер «Сибири» Сергей Балахнин вошел в тренерский штаб сборной России. Он присоединился к команде в качестве «освобожденного тренера», приход которого анонсировал Виталий Мутко.

«Предложение войти в тренерский штаб национальной сборной России я получил от Леонида Викторовича Слуцкого. Долго не раздумывал, потому что это очень почетная и ответственная работа. Безусловно, очень приятно, что главный тренер остановил свой выбор на мне. Буду смотреть матчи российского чемпионата, собирать информацию, заниматься анализом. Круг рабочих вопросов мне абсолютно понятен», – заявил Балахнин.