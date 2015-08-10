Шейдаеву достался в «Рубине» девятый номер

Нападающий «Рубина» Рамиль Шейдаев, арендованный казанцами у «Зенита», сегодня был заявлен на матчи РФПЛ под девятым номером.



Таким образом, футболист «Рубина» сможет дебютировать за свою новую команду уже сегодня в матче с «Ростовом», который состоится в 18:00 по московскому времени.



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