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    Шейдаеву достался в «Рубине» девятый номер

    Нападающий «Рубина» Рамиль Шейдаев, арендованный казанцами у «Зенита», сегодня был заявлен на матчи РФПЛ под девятым номером.

    Таким образом, футболист «Рубина» сможет дебютировать за свою новую команду уже сегодня в матче с «Ростовом», который состоится в 18:00 по московскому времени.

    "Бомбардир" как всегда предлагает Вашему вниманию видео- и текстовую трансляцию встречи.

    Источник: РПЛ

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    10.08.2015 13:55
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +26744

      slavutiq70 10 августа 2015, 17:03

      Норм парень думаю будет стараться.чтоб заработать имя себе иначе нельзя профессионалу.а он явно считает себя профессионалом,,,,

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      Рейтинг: +546

      Nayturs 10 августа 2015, 15:41

      Да, в Рубине ему скорее всего дадут место в стартовом составе, последние игры Дядюна и Портнягина просто провальные

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      Рейтинг: +430

      andr2112 10 августа 2015, 14:24

      Какая разница-какой номер! Главное, чтоб хорошо играл!!!!

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