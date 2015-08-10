«Интер» отказался подписывать Балотелли

Нападающий «Ливерпуля» Марио Балотелли, который занимается поисками новой команды, не нужен миланскому «Интеру». Бывший клуб 24-летнего форварда ответил категорическим отказом на предложение Балотелли приобрести его.



В «Интере» футболист вновь мог играть под руководством Роберто Манчини, с которым пересекался в «Манчестер Сити». Сейчас же Балотелли рассматривает вариант с «Лацио», если римляне попадут в групповой этап Лиги чемпионов.



Ранее «Ливерпуль» предложил Балотелли «Милану», но руководство «россонери» отказалось от возможности подписания форварда.