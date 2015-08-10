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    «Интер» отказался подписывать Балотелли

    Нападающий «Ливерпуля» Марио Балотелли, который занимается поисками новой команды, не нужен миланскому «Интеру». Бывший клуб 24-летнего форварда ответил категорическим отказом на предложение Балотелли приобрести его.


    В «Интере» футболист вновь мог играть под руководством Роберто Манчини, с которым пересекался в «Манчестер Сити». Сейчас же Балотелли рассматривает вариант с «Лацио», если римляне попадут в групповой этап Лиги чемпионов.

    Ранее «Ливерпуль» предложил Балотелли «Милану», но руководство «россонери» отказалось от возможности подписания форварда.

    Источник: Corrieredellosport

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    10.08.2015 06:59
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +10

      Naimanshera 10 августа 2015, 09:22

      Его характер-его бич

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    • ...
      Рейтинг: +239

      Caesar555 10 августа 2015, 07:50

      Никому он не нужен уже.

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