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    «Интер» отказался подписывать Балотелли

    Нападающий «Ливерпуля» Марио Балотелли, который занимается поисками новой команды, не нужен миланскому «Интеру». Бывший клуб 24-летнего форварда ответил категорическим отказом на предложение Балотелли приобрести его.


    В «Интере» футболист вновь мог играть под руководством Роберто Манчини, с которым пересекался в «Манчестер Сити». Сейчас же Балотелли рассматривает вариант с «Лацио», если римляне попадут в групповой этап Лиги чемпионов.

    Ранее «Ливерпуль» предложил Балотелли «Милану», но руководство «россонери» отказалось от возможности подписания форварда.

    Источник: Corrieredellosport

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    10.08.2015 06:59
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    Комментарии (3)
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    Caesar555
    1439182248
    Никому он не нужен уже.
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    Naimanshera
    1439187761
    Его характер-его бич
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    ologreds
    1694997435
    numo438435
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