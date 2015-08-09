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    Данни: «Главное – не мой гол, а три очка в матче с «Уфой»

    Полузащитник петербургского «Зенита» Мигель Данни после победы в матче 4-го тура чемпионата России против «Уфы» рассказал о своей результативности на старте РФПЛ.


    «Это просто работа в течение недели, которую мы делаем для того, чтобы потом забивать и ассистировать друг другу. Главное — это сегодня не мой гол, а три очка, которые мы заработали. Мы находимся на пути победителей, и надеюсь, что сможем продолжать. Сегодня нам противостоял непростой соперник на синтетическом поле, новом стадионе. Это был сложный матч, но мы добились цели».

    Напомним, что в итоге «Зенит» переиграл «Уфу» со счетом 1:0, а Данни забил свой третий гол в нынешнем сезоне.

    Источник: ФК «Зенит»

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    09.08.2015 19:31
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +224

      Ele13 9 августа 2015, 19:58

      Данни - самый эффективный игрок.

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