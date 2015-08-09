Данни: «Главное – не мой гол, а три очка в матче с «Уфой»

Полузащитник петербургского «Зенита» Мигель Данни после победы в матче 4-го тура чемпионата России против «Уфы» рассказал о своей результативности на старте РФПЛ.



«Это просто работа в течение недели, которую мы делаем для того, чтобы потом забивать и ассистировать друг другу. Главное — это сегодня не мой гол, а три очка, которые мы заработали. Мы находимся на пути победителей, и надеюсь, что сможем продолжать. Сегодня нам противостоял непростой соперник на синтетическом поле, новом стадионе. Это был сложный матч, но мы добились цели».