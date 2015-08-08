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    Кобелев отметил важность волевой победы «Динамо»

    Главный тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев после победы над махачкалинским «Анжи» (3:2) в матче четвертого тура Премьер-лиги сказал, что соперник доставил бело-голубым много неприятностей.

    «Напряженный матч, соперник понравился, доставил нам немало неприятностей, хотя и сами себе "привезли". Волевая победа очень важна, как и любая победа. Ребята выдержали, молодцы, огромное им спасибо! Мы допускаем много ошибок и даем забивать такие мячи, которые нельзя допускать...», - не скрывал разочарования Кобелев

    Источник: ФК «Динамо»

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    08.08.2015 22:19
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +11

      Гаджик05 9 августа 2015, 05:22

      Динамо будет 5 или 6 место.

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      Рейтинг: +11

      Гаджик05 9 августа 2015, 05:21

      Это не тренер. Физ.рук

      0
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    • ...
      Рейтинг: +101

      BARCA_10 9 августа 2015, 01:45

      Лол, какие задачи стоят перед динамиками? Не вылететь?!

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      Рейтинг: +11

      alex7680 8 августа 2015, 23:34

      С победой!!!

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      Рейтинг: +12

      muromen 8 августа 2015, 22:31

      Какой багаж-то?!

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      Рейтинг: +489

      ТОЛЬКО ФУТБОЛ 8 августа 2015, 22:24

      ПОСМОТРИМ АНДРЕЙ КАК ТЫ ПОДГОТОВИШЬ КОМАНДУ К ВТОРОЙ ЧАСТИ ЧЕМПИОНАТА...ПОКА ЭТО БАГАЖ СТАСА

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