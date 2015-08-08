Кобелев отметил важность волевой победы «Динамо»

Главный тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев после победы над махачкалинским «Анжи» (3:2) в матче четвертого тура Премьер-лиги сказал, что соперник доставил бело-голубым много неприятностей.





«Напряженный матч, соперник понравился, доставил нам немало неприятностей, хотя и сами себе «привезли». Волевая победа очень важна, как и любая победа. Ребята выдержали, молодцы, огромное им спасибо! Мы допускаем много ошибок и даем забивать такие мячи, которые нельзя допускать...», – не скрывал разочарования Кобелев