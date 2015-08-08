Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    2 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    3 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?

    Кобелев отметил важность волевой победы «Динамо»

    Главный тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев после победы над махачкалинским «Анжи» (3:2) в матче четвертого тура Премьер-лиги сказал, что соперник доставил бело-голубым много неприятностей.

    «Напряженный матч, соперник понравился, доставил нам немало неприятностей, хотя и сами себе «привезли». Волевая победа очень важна, как и любая победа. Ребята выдержали, молодцы, огромное им спасибо! Мы допускаем много ошибок и даем забивать такие мячи, которые нельзя допускать...», – не скрывал разочарования Кобелев

    Источник: ФК «Динамо»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    08.08.2015 22:19
    Рекомендуем
    Комментарии (7)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    ТОЛЬКО ФУТБОЛ
    1439061880
    ПОСМОТРИМ АНДРЕЙ КАК ТЫ ПОДГОТОВИШЬ КОМАНДУ К ВТОРОЙ ЧАСТИ ЧЕМПИОНАТА...ПОКА ЭТО БАГАЖ СТАСА
    Ответить
    muromen
    1439062299
    Какой багаж-то?!
    Ответить
    alex7680
    1439066060
    С победой!!!
    Ответить
    BARCA_10
    1439073934
    Лол, какие задачи стоят перед динамиками? Не вылететь?!
    Ответить
    Гаджик05
    1439086895
    Это не тренер. Физ.рук
    Ответить
    Гаджик05
    1439086972
    Динамо будет 5 или 6 место.
    Ответить
    ologreds
    1694997443
    numo438304
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+