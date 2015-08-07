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    Кержаков заявлен за «Зенит-2»

    Нападающий Александр Кержаков был заявлен за «Зенит-2» , для участия в первенсте ФНЛ. В соответствии с регламентирующими документами ФНЛ и РФПЛ, он сможет играть и за первую команду в Премьер-лиге.

    Александр Кержаков является лучшим бомбардиром в истории российского футбола, трехкратным чемпионом России и обладателем Кубка и Суперкубка России в составе «Зенита», обладателем Кубка и Суперкубка Испании и Кубка УЕФА в составе «Севильи», а также бронзовым призером Чемпионата Европы-2008 в составе сборной России. За национальную команду он провел 89 матчей, в которых забил 30 голов.
    Напомним, что ранее за «Зенит-2» был заявлен родной брат Александра вратарь Михаил Кержаков.

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    07.08.2015 12:09
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    Комментарии33
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      Рейтинг: +16619

      афоня72 11 августа 2015, 14:23

      Главное что в пердиве идет зачет голов в чемпионат России, так что Санек должен еще улучшить свой результат. Помню Бесчастных тоже в пердиве голы на конец карьеры колотил..!

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      Рейтинг: +320

      3eмлянин 7 августа 2015, 20:51

      ААААА Ха Ха Ха :~))

      0
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      Рейтинг: +2364

      bzfar 7 августа 2015, 20:26

      Раз Боаш его не видит в основе, в аренду отдать в любой клуб, но не во второй состав Зенита. Сашке еще нужно поиграть за серьезную команду. Там пороха еще полно.

      0
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      Рейтинг: +244

      Grelas 7 августа 2015, 16:22

      Желание есть, значит пусть бегает на пользу клуба, хоть и второго...

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      Рейтинг: +18968

      zico2205 7 августа 2015, 15:51

      Лучше бы в Ростов отправили...Там реанимируют нападающих...

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      Рейтинг: +296

      Старый Пью > zico2205 7 августа 2015, 16:13

      А у Ростова есть столько бабла на з/п заслуженному мастеру спорта России?

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      Рейтинг: +9

      le1x 7 августа 2015, 15:40

      Вот и пришел конец его карьеры

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      Рейтинг: +167

      астраханец 7 августа 2015, 15:05

      Интересно, а 17 августа он в Астрахань приедет?

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      Рейтинг: +33

      10tolik10 7 августа 2015, 13:46

      Стопэ. Разве Кержа взяли на Евро-2008? Там же конфликт был, не?

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      Рейтинг: +3020

      Nesterenko > 10tolik10 7 августа 2015, 14:16

      верно, на евро-2008 его не брали.

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      Рейтинг: +296

      Старый Пью > 10tolik10 7 августа 2015, 14:32

      Бромбардир такой бромбардир :-)
      Лучшего бомбардира отбора (5 голов в 9 матчах) в Австрию не взяли!
      Нет у него медали Евро-2008!

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      Рейтинг: +23

      Трувор 7 августа 2015, 13:26

      Нееееееееет....

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      Рейтинг: +3020

      Nesterenko 7 августа 2015, 13:23

      Отличный и старательный форвард. Хватило же совести этому португальскому пижону его выгонять, он еще может играть!

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      Рейтинг: +296

      Старый Пью > Nesterenko 7 августа 2015, 14:33

      Может, но не на уровне ЛЧ

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      Рейтинг: +3020

      Nesterenko > Старый Пью 7 августа 2015, 15:38

      а Рондон - уровня ЛЧ?

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      Рейтинг: +3020

      Nesterenko > Старый Пью 7 августа 2015, 15:39

      Как показал прошлый год, весь состав Зенита не способен играть на уровне ЛЧ.

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      Рейтинг: +296

      Старый Пью > Nesterenko 7 августа 2015, 16:14

      так Рондона тоже на трансфер выставляют.

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      Рейтинг: +3020

      Nesterenko > Старый Пью 7 августа 2015, 16:22

      ну в том сезоне Боаш предпочитал ставить в основу Рондона, нежели Кержакова. Рондон конечно тоже неплохой форвард, но Кержаков очень боеспособен и забивать может или быть опасным в атаке, будь то ЛЧ или РФПЛ.

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      Старый Пью > Nesterenko 7 августа 2015, 16:33

      Если не ставил - значит были причины. Думаю, что просто реально физики АК и АА уже не хватает. ЛЧ - это такой турнир, где каждый (именно каждый!) должен быть прежде всего лосем, а уж потом всё остальное. У Моуриньо вот все команды такие, а Боаш - его ученик. А Рондон - лось. Этого у него не отнимешь.
      Поэтому и Ткачук пока в Зените-2. Пока не выйдет на кондиции, чтобы 120 минут в темпе работать - в основу не попадет. Вот Смольников и Шатов - справляются. У Шейдаева тоже в этом смысле задатки есть.

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      Nesterenko > Старый Пью 7 августа 2015, 16:58

      Сомневаюсь я что кондиции Кержакова низкие, если вспомнить прошлый сезон Рондон выходил в старте и нихрена не бегал, ходил пешком. И выходил на замену Кержаков и играл как всегда он это делает. Его даже Капелло вызывал несмотря не на что, и он забивал в отличии других сборников. В лиге чемпионов Зениту себя еще показать надо, он себя там толком еще не показал, Кержаков был бы не лишним, в конце концов он там уже забивал, не обязательно быть лосем, надо просто играть с максимальной самоотдачей.

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      Рейтинг: +296

      Старый Пью > Nesterenko 7 августа 2015, 17:51

      В понимании Боаша лосем быть обязательно. ИМХО, конечно, но селекция об этом говорит. А выйти на замену и прилично сыграть 15-30 минут - это совсем не 90 минут работать в прессинге. А Рондон в ответственных матчах очень много работал. В защиту при стандартах постоянно приходил и неплохо там работал. И на 90 минут его хватало.
      Но - лимит-с, лимит-с.
      Кстати, думаю, в команде из 2-й десятки АПЛ он не затеряется.

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      Nesterenko > Старый Пью 7 августа 2015, 18:29

      Если он будет бегать, в Англии играют в мощный и скоростной футбол. Он не часто бегает, ниче не говорю, хороший форвард, но не лучше Кержакова. В защиту он бегает потому что высокий, естественно ему можно опекать высокого. Кержаков невысок, поэтому он и не лось. Но странно, уходит Рондон, ушел Кержаков, а кто будет играть допустим вместо Дзюбы?

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