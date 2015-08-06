«Торпедо» не снимется с ПФЛ

Вице-президент московского «Торпедо» Борис Игнатьев заявил, что клуб, вопреки появлявшейся ранее информации, не будет сниматься с Первенства ПФЛ.

«Сегодня состоялась встреча, на которой президент нашего клуба Александр Тукманов получил заверения главы ЗИЛа, что финансирование продолжится. Продолжит ли клуб выступление в ПФЛ? Да, продолжит», - заверил Игнатьев.