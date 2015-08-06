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    «Торпедо» не снимется с ПФЛ

    Вице-президент московского «Торпедо» Борис Игнатьев заявил, что клуб, вопреки появлявшейся ранее информации, не будет сниматься с Первенства ПФЛ.

    «Сегодня состоялась встреча, на которой президент нашего клуба Александр Тукманов получил заверения главы ЗИЛа, что финансирование продолжится. Продолжит ли клуб выступление в ПФЛ? Да, продолжит», - заверил Игнатьев.

    Источник: ТАСС

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    06.08.2015 15:06
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +10

      Дроздoff 6 августа 2015, 21:44

      В прошлом сезоне надеялся на возрождение команды. Не свершилось

      0
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      Рейтинг: +9

      ВИЛы 6 августа 2015, 21:23

      как вы лодку назовёте - так она и поплывёт

      0
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      Рейтинг: +9

      ВИЛы > ВИЛы 6 августа 2015, 21:25

      торпеду, то есть

      0
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      Рейтинг: +9

      ВИЛы > ВИЛы 6 августа 2015, 21:26

      вобщем, пордводный андеграунд

      0
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      Рейтинг: +25

      Neuturungal 6 августа 2015, 20:58

      Неужели нет среди российских богатеев никого, чтобы захотеть стать владельцем такого бренда (Торпедо - это же легендарные Стрельцов и Воронин)?

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      Рейтинг: +429

      proеzd2 6 августа 2015, 18:57

      сохраните хоть так команду,до лучших времен.

      0
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      Рейтинг: +41

      Fc_Baikal 6 августа 2015, 18:46

      Выпали из Премьер-Лиги.. Будут играть в ФНЛ.. хотя нет,не будут.. бабок то нет.. Ладно.. Торпэдо в ПФЛ.. а хотя нет,бабок то нет.. хотя вроде бы нашли бабки на ПФЛ... за день до очередного тура опять денег не станет.. В Любительскую лигу заявятся.. а хотя нет.. не заявятся.. :D

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      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси 6 августа 2015, 16:52

      Этому ужасу нет конца.

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      Рейтинг: +14

      почемучка 6 августа 2015, 16:08

      Торпедозилы неубиваемы!

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      Рейтинг: +320

      3eмлянин 6 августа 2015, 16:04

      Вот и Отлично

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      Рейтинг: +185

      kidd-75 6 августа 2015, 15:23

      Скоро со школьниками будут играть.

      А финансирование продолжится...

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      Рейтинг: +966

      Харченко 6 августа 2015, 15:08

      Торпедо нужно продать.

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      Рейтинг: +296

      Старый Пью > Харченко 6 августа 2015, 15:58

      Если бы кто-нибудь хотел купить - давно бы купили.
      Оно просто никому не нужно и не интересно.

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      Рейтинг: +296

      Старый Пью > Харченко 6 августа 2015, 16:08

      И вторая часть вопроса: оно же имеет отрицательную стоимость, т.е. ЗИЛу нужно будет доплатить кому-то, чтобы избавиться от Торпедо :-)

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