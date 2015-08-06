«Торпедо» не снимется с ПФЛ

В прошлом сезоне надеялся на возрождение команды. Не свершилось
Вице-президент московского «Торпедо» Борис Игнатьев заявил, что клуб, вопреки появлявшейся ранее информации, не будет сниматься с Первенства ПФЛ.
Вице-президент московского «Торпедо» Борис Игнатьев заявил, что клуб, вопреки появлявшейся ранее информации, не будет сниматься с Первенства ПФЛ.
В прошлом сезоне надеялся на возрождение команды. Не свершилось
Неужели нет среди российских богатеев никого, чтобы захотеть стать владельцем такого бренда (Торпедо - это же легендарные Стрельцов и Воронин)?
Выпали из Премьер-Лиги.. Будут играть в ФНЛ.. хотя нет,не будут.. бабок то нет.. Ладно.. Торпэдо в ПФЛ.. а хотя нет,бабок то нет.. хотя вроде бы нашли бабки на ПФЛ... за день до очередного тура опять денег не станет.. В Любительскую лигу заявятся.. а хотя нет.. не заявятся.. :D
Этому ужасу нет конца.
Торпедозилы неубиваемы!
Вот и Отлично
Скоро со школьниками будут играть.
А финансирование продолжится...
Торпедо нужно продать.