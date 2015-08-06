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    Глушаков: «При Якине у защитников не было взаимопонимания»

    Полузащитник московского «Спартака» Денис Глушаков вспомнил времена правления в команде Мурата Якина, который постоянно ротировал сочетания в обороне.

    «Конечно, тяжелее играть, когда тренеры каждый раз тасуют оборону. Вы же помните, что при Якине в защите выходили то одни, то другие. Это всем сложно. Ребята были в постоянном напряге, никак не могли наладить взаимопонимание. А когда партнеры не меняются, и у тебя есть постоянная игровая практика, ты всегда находишься в тонусе. Швейцарец пертурбации никак не объяснял. Он тренер, он все решал. Да его никто в команде и не спрашивал про это. Другое дело, если ты, допустим, сыграл нормально двадцать игр подряд, а потом тебя вдруг раз – и не ставят. Ты можешь тогда, наверное, подойти и спросить: почему не поставили на сей раз, по какой причине? Ну, а когда тренер постоянно делает ротацию состава, что тут спрашивать?», - сказал игрок.

    Источник: Бобсоккер

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    06.08.2015 12:28
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +429

      proеzd2 6 августа 2015, 18:58

      вам только болтать,играйте .

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      Рейтинг: +320

      3eмлянин > proеzd2 6 августа 2015, 20:09

      Привет, Назбек

      Да Я тебя давно уже тута наблюдаю :~))

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      Рейтинг: +320

      3eмлянин 6 августа 2015, 17:24

      Результата не было, вот и оправдывал всеми эти перестановки свою работу :~))

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      Рейтинг: +429

      proеzd2 > 3eмлянин 6 августа 2015, 18:58

      Юрик Приветы!
      здесь мы ещё не общались с тобой.

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      Рейтинг: +429

      proеzd2 > 3eмлянин 6 августа 2015, 18:59

      только ты из знакомых с соккера здесь .

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      Рейтинг: +320

      3eмлянин > proеzd2 6 августа 2015, 20:10

      Чёт не густо тут
      движухи мало
      :~))

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      Рейтинг: +5691

      Eddyson 6 августа 2015, 16:09

      Во времена правления... Автор, какого правления?!
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      Очередной набор букв от Глушакова, не несущий никакой смысловой нагрузки.

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      Рейтинг: +65

      komandos99 6 августа 2015, 14:33

      Сейчас в защите практически тоже самое

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      Рейтинг: +296

      Raulya 6 августа 2015, 12:30

      При Якине не у кого не было понимания.... Тренеришка...

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