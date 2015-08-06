Глушаков: «При Якине у защитников не было взаимопонимания»

Полузащитник московского «Спартака» Денис Глушаков вспомнил времена правления в команде Мурата Якина, который постоянно ротировал сочетания в обороне.

«Конечно, тяжелее играть, когда тренеры каждый раз тасуют оборону. Вы же помните, что при Якине в защите выходили то одни, то другие. Это всем сложно. Ребята были в постоянном напряге, никак не могли наладить взаимопонимание. А когда партнеры не меняются, и у тебя есть постоянная игровая практика, ты всегда находишься в тонусе. Швейцарец пертурбации никак не объяснял. Он тренер, он все решал. Да его никто в команде и не спрашивал про это. Другое дело, если ты, допустим, сыграл нормально двадцать игр подряд, а потом тебя вдруг раз – и не ставят. Ты можешь тогда, наверное, подойти и спросить: почему не поставили на сей раз, по какой причине? Ну, а когда тренер постоянно делает ротацию состава, что тут спрашивать?», – сказал игрок.