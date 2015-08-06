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    Глушаков: «При Якине у защитников не было взаимопонимания»

    Полузащитник московского «Спартака» Денис Глушаков вспомнил времена правления в команде Мурата Якина, который постоянно ротировал сочетания в обороне.

    «Конечно, тяжелее играть, когда тренеры каждый раз тасуют оборону. Вы же помните, что при Якине в защите выходили то одни, то другие. Это всем сложно. Ребята были в постоянном напряге, никак не могли наладить взаимопонимание. А когда партнеры не меняются, и у тебя есть постоянная игровая практика, ты всегда находишься в тонусе. Швейцарец пертурбации никак не объяснял. Он тренер, он все решал. Да его никто в команде и не спрашивал про это. Другое дело, если ты, допустим, сыграл нормально двадцать игр подряд, а потом тебя вдруг раз – и не ставят. Ты можешь тогда, наверное, подойти и спросить: почему не поставили на сей раз, по какой причине? Ну, а когда тренер постоянно делает ротацию состава, что тут спрашивать?», – сказал игрок.

    Источник: Бобсоккер

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    06.08.2015 12:28
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    Комментарии (10)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Raulya
    1438853428
    При Якине не у кого не было понимания.... Тренеришка...
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    komandos99
    1438860808
    Сейчас в защите практически тоже самое
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    Eddyson
    1438866549
    Во времена правления... Автор, какого правления?! -------------- Очередной набор букв от Глушакова, не несущий никакой смысловой нагрузки.
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    3eмлянин
    1438871089
    Результата не было, вот и оправдывал всеми эти перестановки свою работу :~))
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    proеzd2
    1438876699
    вам только болтать,играйте .
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    ologreds
    1694997464
    numo437982
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