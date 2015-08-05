Гвардиола: «Киммих войдет в число лучших немецких футболистов»

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Хосеп Гвардиола рассказал о причинах стычки с полузащитником «Милана» Найджелом де Йонгом в рамках товарищеского турнира «Ауди Кап». Наставник хозяев остался недоволен грубой игрой голландца, против игрока своей команды 20-летнего Джошуа Киммиха, полсе чего талантливого футболиста пришлось заменить.

«Сказал Де Йонгу, что расстроен из-за травмы Киммиха. Парень не сможет сыграть в финале с «Реалом» и, скорее всего, выбыл куда на более длительный срок. В следующие десять лет Джошуа войдeт в число лучних немецких футболистов», - объяснил Гвардиола.