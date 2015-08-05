Морено предпочитает «Фиорентину» голландскому «ПСВ»

В гонке за подписание центрального защитника «Эспаньола» Эктора Морено лидирует «Фиорентина».

Испанская пресса сообщает, что агент Морено Мино Райола прибудет на этой неделе в Барселону, чтобы обсудить со своим клиентом варианты продолжения карьеры. Предложения исходят от «ПСВ» и «Фиорентины», причем клуб из Нидерландов проявляет больший интерес и предлагает более выгодные условия личного контракта.

Но сам Морено отдает предпочтение «Фиорентине», поскольку заинтересован в получении нового опыта, а в голландской Эредивизии он уже выступал ранее.

«Эспаньол» согласен на трансфер защитника, нынешний договор которого с испанским клубом закончится через год. Сумму сделки оценивают в пять миллионов евро.