Аленичев: «Капелло на сборах заставлял пить пиво после тренировки»

Наставник московского «Спартака» Дмитрий Аленичев поделился мнением об употреблении пива футболистами.

«Можно позволить себе бокальчик пива, особенно после победы, когда хорошее настроение. Сегодня в хорошей атмосфере вместе с командой я, например, выпил бокал пива.

Капелло на сборах заставлял выпить после тренировки бокал пива из-за тяжелых нагрузок. А в «Порту» у Жозе Моуринью раз в две недели собирались командой. Исключительно футболисты, без жен или тренерского штаба. Могли позволить себе несколько бокалов вина или пива, пообщаться, обсудить насущные вопросы», - поделился Алленичев опытом.

Кроме того, наставник «Спартака» выразил надежду, что в московском клубе такие неформальные встречи между футболистами также будут иметь место.