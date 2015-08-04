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  • Аленичев: «Капелло на сборах заставлял пить пиво после тренировки»

Аленичев: «Капелло на сборах заставлял пить пиво после тренировки»

4 августа 2015, 19:22
8

Наставник московского «Спартака» Дмитрий Аленичев поделился мнением об употреблении пива футболистами.

«Можно позволить себе бокальчик пива, особенно после победы, когда хорошее настроение. Сегодня в хорошей атмосфере вместе с командой я, например, выпил бокал пива.

Капелло на сборах заставлял выпить после тренировки бокал пива из-за тяжелых нагрузок. А в «Порту» у Жозе Моуринью раз в две недели собирались командой. Исключительно футболисты, без жен или тренерского штаба. Могли позволить себе несколько бокалов вина или пива, пообщаться, обсудить насущные вопросы», - поделился Алленичев опытом.

Кроме того, наставник «Спартака» выразил надежду, что в московском клубе такие неформальные встречи между футболистами также будут иметь место.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Россия Спартак Моуринью Жозе Капелло Фабио Аленичев Дмитрий
Комментарии (8)
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brat070
1438705473
не даром царь Петр говорил- Пить будем и державу поднимем
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Jack Frost
1438705914
А еще наши кальяном насладиться перед важными матчами любят.
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VIPded
1438708035
Где пиво, там и что покрепче... Вот и ползают по полю как с будунища... )))
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borsch123
1438709536
Меня бы кто пиво пить заставлял.А лучше винище,можно бургундское.Можно до обморока.
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Eddyson
1438709941
Пиво еще куда ни шло... Вон Егорку бромантан жрать заставляли.
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Бан
1438712064
Европейцы много пить не могут, генофонд другой, им бокала-другого достаточно, чтобы нализаться, а россиянину и пяток кружек на один зубок. Поэтому всегда есть опасность продолжения банкета вне контроля тренера.
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proеzd2
1438712176
нормально ,не вижу вреда .
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