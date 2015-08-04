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    Родолфо: «Шатов - лучший российский футболист»

    Защитник грозненского «Терека» Родолфо поделился впечатлениями от игры с «Зенитом» в минувшем туре, а также сказал, кто, по его мнению, сейчас является лучшим российским футболистом.
    «Мы пытались противостоять, но ничего не вышло. «Зенит» - очень сильная команда. Было очень тяжело обороняться против всей линии атаки питерцев, но Олег Шатов для меня открытие среди российских футболистов. Великолепный игрок. Считаю, что Шатов лучший российский футболист на данный момент. И этим, в первую очередь, нужно пользоваться сборной», - сообщил футболист.

    Источник: «Советский спорт»

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    04.08.2015 13:54
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +10

      Ислам Грозный 6 августа 2015, 20:24

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      0
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      Рейтинг: +296

      Старый Пью 4 августа 2015, 20:26

      Да ладно, какой лучший?
      В газовом пузыре все только деградируют. Вы только посмотрите на список футболистов, которые, перейдя в это болото, были навсегда потеряны для российского футбола:
      Анюков, Зырянов, Широков, Файзулин, Лодыгин, Смольников ... Теперь вот и Шатов. Полная деградация!

      -3
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      Рейтинг: +352

      mauxa 4 августа 2015, 16:17

      Шатову нужно уезжать в европу..

      1
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      Рейтинг: +87

      rifcenter вернулся 4 августа 2015, 15:48

      Они чем то похожи с Черышевым , но Черышев получше

      0
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      Рейтинг: +26

      JevgeniN 4 августа 2015, 14:54

      Я согласен на все 100%. Олег добавляет из матча к матчу и больше он не тень дани, а именно тот плеймейкер благодаря которому Зенит забивает голы. Давайте посмотрим его статистику этого сезона: 1тур - ГОЛ. 2тур - 2 передачи и заработанный пенальти. 3тур - Гол + Пас. Итого +5 за 3 матча!
      Второй игрок, который мне нравится сейчас в Зените - Смольников за 4 матча(суперкубок) - 2 гола - не плохо для защитника?

      4
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      Рейтинг: +99

      Костя-ФК Барселона 4 августа 2015, 14:52

      Черышева забыл

      0
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      Рейтинг: +1061

      ПФК ЦСКА Моscow 4 августа 2015, 14:04

      пусть в европу едет

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      Рейтинг: +28

      Ira55927 4 августа 2015, 13:59

      Черышев думаю лучше

      0
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