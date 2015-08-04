Родолфо: «Шатов - лучший российский футболист»

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Да ладно, какой лучший?
В газовом пузыре все только деградируют. Вы только посмотрите на список футболистов, которые, перейдя в это болото, были навсегда потеряны для российского футбола:
Анюков, Зырянов, Широков, Файзулин, Лодыгин, Смольников ... Теперь вот и Шатов. Полная деградация!
Шатову нужно уезжать в европу..
Они чем то похожи с Черышевым , но Черышев получше
Я согласен на все 100%. Олег добавляет из матча к матчу и больше он не тень дани, а именно тот плеймейкер благодаря которому Зенит забивает голы. Давайте посмотрим его статистику этого сезона: 1тур - ГОЛ. 2тур - 2 передачи и заработанный пенальти. 3тур - Гол + Пас. Итого +5 за 3 матча!
Второй игрок, который мне нравится сейчас в Зените - Смольников за 4 матча(суперкубок) - 2 гола - не плохо для защитника?
Черышева забыл
пусть в европу едет
Черышев думаю лучше