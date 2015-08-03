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    Широков: «Хотел направить мяч чуть выше ворот, но получилось в створ»

    Полузащитник московского «Спартака» Роман Широков поделился своими впечатлениями от победы над казанским «Рубином» в 3-м туре РФПЛ с минимальным счетом.
    – Какие впечатления остались от матча? Показалось, что казанцам удалось навязать вам плотную игру.
    – Да, и поэтому футбол в нашем исполнении получился не совсем быстрым. Мы хотели поскорее развивать атаки, но не всегда удавалось. Тяжело пришлось с такой плотной обороной "Рубина". Обязательно нужно было побеждать, чтобы создать какой-то задел и идти дальше с хорошим настроением.
    – Вы чуть не забили в свои ворота во втором тайме... Срезка?
    – Нет, хотел мяч направить чуть выше ворот. Но получилось иначе. Хорошо, что мяч полетел на удобной для Артема Реброва высоте, и он отлично сыграл. Все довольны (улыбается).
    – Вы начали голевую комбинацию. Получилась она красивой, спартаковской. Есть удовлетворение?
    – Конечно. Тем более в ней участвовали одни спартаковцы (улыбается). А на самом деле потихоньку привыкаем. Комбинация действительно получилась хорошей. Квинси Промес отдал мне, я переправил Зе Луишу, а тот на Юру Мовсисяна.
    – Зе Луиша уже можно назвать настоящим спартаковцем?
    – Естественно. Мы же одна команда.
    – В конце первого тайма произошла стычка с Котуньо у ворот "Рубина". Вас там провоцировали?
    – Нет, просто человек поставил корпус. Я пробовал достать до мяча и случайно попал по ногам. Наверное, его друзьям это не понравилось. Подбежали. Ничего страшного.
    – В заключительные минуты у "Спартака" было много моментов, но реализовать их упорно не получалось. С чем связано?
    – С тем, что нужно работать на тренировках над завершающей стадией. У нас в каждой игре достаточно хороших возможностей, но до сих пор никак не можем воплотить в голы.
    – Вновь, как и в Краснодаре, вы играли много от обороны в конце. Специально подсели?
    – Не совсем. "Рубин" же тоже хотел отыграться. Плюс мы перешли на другую тактику – 3-5-2 – и немного не разобрались. Фланги пустовали, некому было встречать, поэтому соперник свободно принимал мяч. Играй мы чуть плотнее – проблем бы не было.
    – То есть такую расстановку пока не тренировали?
    – Работали над ней, просто не так часто ее применяем. Тем более все на фоне усталости происходило, поэтому и чуть не разобрались.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    03.08.2015 22:14
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +18

      AK--47 3 августа 2015, 23:33

      Спартак-Рубин нелегкое противостояние, тем более Спартак немного перестраивается и все чаще играет в обороне.

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      Рейтинг: +129

      Кукуха 3 августа 2015, 23:14

      По чужим воротам бы так. Хотел направить чуть выше, а в итоге гол. =))

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