Широков: «Хотел направить мяч чуть выше ворот, но получилось в створ»

Полузащитник московского «Спартака» Роман Широков поделился своими впечатлениями от победы над казанским «Рубином» в 3-м туре РФПЛ с минимальным счетом.

– Какие впечатления остались от матча? Показалось, что казанцам удалось навязать вам плотную игру.

– Да, и поэтому футбол в нашем исполнении получился не совсем быстрым. Мы хотели поскорее развивать атаки, но не всегда удавалось. Тяжело пришлось с такой плотной обороной «Рубина». Обязательно нужно было побеждать, чтобы создать какой-то задел и идти дальше с хорошим настроением.

– Вы чуть не забили в свои ворота во втором тайме... Срезка?

– Нет, хотел мяч направить чуть выше ворот. Но получилось иначе. Хорошо, что мяч полетел на удобной для Артема Реброва высоте, и он отлично сыграл. Все довольны (улыбается).

– Вы начали голевую комбинацию. Получилась она красивой, спартаковской. Есть удовлетворение?

– Конечно. Тем более в ней участвовали одни спартаковцы (улыбается). А на самом деле потихоньку привыкаем. Комбинация действительно получилась хорошей. Квинси Промес отдал мне, я переправил Зе Луишу, а тот на Юру Мовсисяна.

– Зе Луиша уже можно назвать настоящим спартаковцем?

– Естественно. Мы же одна команда.

– В конце первого тайма произошла стычка с Котуньо у ворот «Рубина». Вас там провоцировали?

– Нет, просто человек поставил корпус. Я пробовал достать до мяча и случайно попал по ногам. Наверное, его друзьям это не понравилось. Подбежали. Ничего страшного.

– В заключительные минуты у «Спартака» было много моментов, но реализовать их упорно не получалось. С чем связано?

– С тем, что нужно работать на тренировках над завершающей стадией. У нас в каждой игре достаточно хороших возможностей, но до сих пор никак не можем воплотить в голы.

– Вновь, как и в Краснодаре, вы играли много от обороны в конце. Специально подсели?

– Не совсем. «Рубин» же тоже хотел отыграться. Плюс мы перешли на другую тактику – 3-5-2 – и немного не разобрались. Фланги пустовали, некому было встречать, поэтому соперник свободно принимал мяч. Играй мы чуть плотнее – проблем бы не было.

– То есть такую расстановку пока не тренировали?