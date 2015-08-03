Аршавин: «Академия «Краснодара» – это просто шедевр»

Новичок «Кубани» полузащитник Андрей Аршавин рассказал о том, как должен развиваться отечественный футбол. Бывший футболист сборной России не поскупился на комплименты в адрес «Краснодара», который с момента создания в 2008 году уделяет особое внимание своей академии.

«Чтобы наш футбол вышел на новый уровень, нужно вкладывать деньги в детский футбол. Это нужно не только сейчас делать, а всегда. Сейчас все недовольны результатами сборной, все хотят, чтобы футболу уделялось больше внимания.

Я поговорил с губернатором Краснодарского края, посетил академию «Краснодара», это просто шедевр. Это и есть будущее российского футбола, даже не надо ничего придумывать.

Надо сделать так, чтобы у детей не было времени курить и пить. Государство должно сосредоточиться на таких спортивных академиях, как в Краснодаре. Я говорю не только о футболе, а о любом виде спорта», – сказал Аршавин.