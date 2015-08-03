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    Аршавин: «Академия «Краснодара» – это просто шедевр»

    Новичок «Кубани» полузащитник Андрей Аршавин рассказал о том, как должен развиваться отечественный футбол. Бывший футболист сборной России не поскупился на комплименты в адрес «Краснодара», который с момента создания в 2008 году уделяет особое внимание своей академии.
    «Чтобы наш футбол вышел на новый уровень, нужно вкладывать деньги в детский футбол. Это нужно не только сейчас делать, а всегда. Сейчас все недовольны результатами сборной, все хотят, чтобы футболу уделялось больше внимания.
    Я поговорил с губернатором Краснодарского края, посетил академию «Краснодара», это просто шедевр. Это и есть будущее российского футбола, даже не надо ничего придумывать.
    Надо сделать так, чтобы у детей не было времени курить и пить. Государство должно сосредоточиться на таких спортивных академиях, как в Краснодаре. Я говорю не только о футболе, а о любом виде спорта», – сказал Аршавин.

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    Источник: Sports.ru

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    03.08.2015 19:10
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +22

      Red-белый 3 августа 2015, 23:13

      Я из краснодарского края,из станички маленькой!!! Я знаю всё не по наслышке,школа отличная хоть кто то вкладывает в детей !!! Спасибо им за это!!! Ездят сами и отбирают талантливых детей!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +129

      Кукуха 3 августа 2015, 21:47

      Если всё так, как он говорит, то ждите, через 5-7 лет Краснодар будет бороться за чемпионство!

      2
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      Рейтинг: +129

      Кукуха > ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА 3 августа 2015, 23:12

      Как вариант, но первые несколько сезонов он должен быть одним из фаворитов, в борьбе за чемпионство.

      0
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      Рейтинг: +272

      Inks 3 августа 2015, 19:51

      0
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