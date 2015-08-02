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    Промес: «Аленичев был большим игроком, я все прогуглил о нем»

    Нападающий московского «Спартака» Квинси Промес рассказал о том, как ему работается с новым главным тренером команды Дмитрием Аленичевым.
    «Мне нравится Дмитрий Аленичев. Он был большим игроком; да-да, я все прогуглил о нем. На самом деле знаю его историю, хотя мы только недавно познакомились лично. Уважаю только таких тренеров, как он. Аленичев понимает футбол, и я могу многому научиться у этого специалиста. Пока что мне нравится все, что он делает. Его подход к работе, как он взаимодействует с нами. Он, кстати, тоже хочет, чтобы я говорил по-русски.
    Теперь я знаю другое видение футбола — футбола Аленичева. Он много подсказывает мне. Я важный игрок для «Спартака», и у тренера много ожиданий связано со мной. Это меня подстегивает. Надеюсь, мы отлично сработаемся», — сказал Промес в интервью официальному сайту «Спартака».

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    Источник: ФК «Спартак»

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    02.08.2015 15:43
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    Комментарии23
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      Рейтинг: +283

      nahan 3 августа 2015, 07:08

      А сам Промес не прогугливается...

      0
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      Рейтинг: +379

      ABir 3 августа 2015, 06:13

      Не расслабляться!

      0
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      Рейтинг: +1871

      Александ1982 2 августа 2015, 22:33

      нужно дать тренеру время и спокойно работать, без давления из вне!!!хочется все и сразу, но хороший результат сразу не приходит-надо упорно работать

      1
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      Рейтинг: +22

      Red-белый 2 августа 2015, 22:17

      Аленичев игру поставит и негатив команде уберёт!!! И результат со временем прийдёт!!! Главное что бы не выгнали

      1
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      Рейтинг: +17

      Карапузззик 2 августа 2015, 22:04

      У Аленичева получится. Если импорт ему доверяет-всё будет о.к. Пора наверстывать упущенное.

      0
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      Рейтинг: +9

      mcs1074 2 августа 2015, 21:20

      Когда Аленичев уехал в Европу тогда титулы и закончились. Это для тех кому лишь бы чего нибудь брякнуть

      -1
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      Рейтинг: +11

      ЦэУ 2 августа 2015, 20:56

      гугли гугли
      остались от Айсенала одни угли

      -1
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 2 августа 2015, 20:28

      Александр вот ты гнилу-шка,разговор идет не о Спартаке-а о личности главного Тренера-чем тебя так спартачи обидели?

      0
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      Рейтинг: +128

      Крейсер > Диктор 2 августа 2015, 21:56

      Может они его однажды поймали и надругались?

      1
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      Рейтинг: +6

      Alexandr92 2 августа 2015, 20:07

      Лучше бы прогуглил, когда в последний раз Спартак выигрывал титулы.

      -3
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      Рейтинг: +11

      the rw 2 августа 2015, 17:17

      Давай не лажай - забивай голы !!!

      0
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