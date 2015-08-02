Промес: «Аленичев был большим игроком, я все прогуглил о нем»

А сам Промес не прогугливается...
«Бомбардир» дарит подарки!
А сам Промес не прогугливается...
Не расслабляться!
нужно дать тренеру время и спокойно работать, без давления из вне!!!хочется все и сразу, но хороший результат сразу не приходит-надо упорно работать
Аленичев игру поставит и негатив команде уберёт!!! И результат со временем прийдёт!!! Главное что бы не выгнали
У Аленичева получится. Если импорт ему доверяет-всё будет о.к. Пора наверстывать упущенное.
Когда Аленичев уехал в Европу тогда титулы и закончились. Это для тех кому лишь бы чего нибудь брякнуть
гугли гугли
остались от Айсенала одни угли
Лучше бы прогуглил, когда в последний раз Спартак выигрывал титулы.
Давай не лажай - забивай голы !!!