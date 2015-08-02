Промес: «Аленичев был большим игроком, я все прогуглил о нем»

Нападающий московского «Спартака» Квинси Промес рассказал о том, как ему работается с новым главным тренером команды Дмитрием Аленичевым.

«Мне нравится Дмитрий Аленичев. Он был большим игроком; да-да, я все прогуглил о нем. На самом деле знаю его историю, хотя мы только недавно познакомились лично. Уважаю только таких тренеров, как он. Аленичев понимает футбол, и я могу многому научиться у этого специалиста. Пока что мне нравится все, что он делает. Его подход к работе, как он взаимодействует с нами. Он, кстати, тоже хочет, чтобы я говорил по-русски.