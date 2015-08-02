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    • Промес: «Аленичев был большим игроком, я все прогуглил о нем»

    Промес: «Аленичев был большим игроком, я все прогуглил о нем»

    Нападающий московского «Спартака» Квинси Промес рассказал о том, как ему работается с новым главным тренером команды Дмитрием Аленичевым.
    «Мне нравится Дмитрий Аленичев. Он был большим игроком; да-да, я все прогуглил о нем. На самом деле знаю его историю, хотя мы только недавно познакомились лично. Уважаю только таких тренеров, как он. Аленичев понимает футбол, и я могу многому научиться у этого специалиста. Пока что мне нравится все, что он делает. Его подход к работе, как он взаимодействует с нами. Он, кстати, тоже хочет, чтобы я говорил по-русски.
    Теперь я знаю другое видение футбола — футбола Аленичева. Он много подсказывает мне. Я важный игрок для «Спартака», и у тренера много ожиданий связано со мной. Это меня подстегивает. Надеюсь, мы отлично сработаемся», — сказал Промес в интервью официальному сайту «Спартака».

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    Источник: ФК «Спартак»

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    02.08.2015 15:43
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    Комментарии (24)
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    Alexandr92
    1438535232
    Лучше бы прогуглил, когда в последний раз Спартак выигрывал титулы.
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    Диктор
    1438536523
    Александр вот ты гнилу-шка,разговор идет не о Спартаке-а о личности главного Тренера-чем тебя так спартачи обидели?
    Ответить
    ЦэУ
    1438538201
    гугли гугли остались от Айсенала одни угли
    Ответить
    mcs1074
    1438539613
    Когда Аленичев уехал в Европу тогда титулы и закончились. Это для тех кому лишь бы чего нибудь брякнуть
    Ответить
    Карапузззик
    1438542258
    У Аленичева получится. Если импорт ему доверяет-всё будет о.к. Пора наверстывать упущенное.
    Ответить
    Red-белый
    1438543067
    Аленичев игру поставит и негатив команде уберёт!!! И результат со временем прийдёт!!! Главное что бы не выгнали
    Ответить
    Александ1982
    1438543990
    нужно дать тренеру время и спокойно работать, без давления из вне!!!хочется все и сразу, но хороший результат сразу не приходит-надо упорно работать
    Ответить
    ABir
    1438571583
    Не расслабляться!
    Ответить
    nahan
    1438574887
    А сам Промес не прогугливается...
    Ответить
    ologreds
    1694997493
    numo437548
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