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    Навас: «Чувствую себя больше русским, чем испанцем»

    Новичок «Ростова» защитник Сесар Навас, перешедший в команду из казанского «Рубина», рассказал о своей жизни в России.
    - Вы давно живете в России. Чувствуете, что стали немножко русским?
    - Конечно! У меня появились некоторые русские привычки. Например, часто пью чай, в Испании этого почти никто так не делает. После шести лет жизни в вашей стране чувствую себя даже больше русским, чем испанцем (смеется). Конечно, есть различия, например, в распорядке дня, но к этим моментам я давно адаптировался.
    - Вы хорошо знаете русский язык?
    - Понимаю, что говорит тренер, могу перекинуться парой фраз с одноклубниками, но полноценно разговаривать все-таки тяжело. У меня никогда не было персонального учителя, чтобы свободно выучить русский.
    - Какие клубы определяют лицо российского футбола?
    - В Испании знают «Зенит» и «Спартак». Об этих командах слышал еще до переезда в Россию.

    - Вы уже шесть лет играете в нашей стране. Какую оценку можете дать чемпионату?
    - За это время футбол в России заметно эволюционировал, но сравнивать его с Испанией, Англией или Италией пока нельзя. Безусловно, в последние годы российские клубы прибавили в классе. Возможно, через какое-то время ваш чемпионат достигнет уровня ведущих зарубежных первенств.
    - Чемпионат мира по футболу может дать толчок развитию российского первенства?
    - Не сомневаюсь в этом. К 2018 году руководство всех республик, краев и областей вашей страны постарается сделать футбол важным делом в жизни россиян. Уверен, этот вид спорта выйдет на передовые позиции.

    «Бомбардир» дарит подарки!

    Источник: ФК «Ростов»

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    02.08.2015 14:59
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    Комментарии4
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      Рейтинг: -153

      FENNNNN 2 августа 2015, 21:25

      ну да, научился у русских ребят халяве, конечно русским стал сразу

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      Рейтинг: +18

      AK--47 2 августа 2015, 16:36

      Будем надеется.

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      Рейтинг: +114

      Spartak-SV 2 августа 2015, 15:48

      Спасибо!!!

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      Рейтинг: +39

      Portugal_fan7 2 августа 2015, 15:00

      До русского тебе еще далеко.

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