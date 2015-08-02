Навас: «Чувствую себя больше русским, чем испанцем»

Новичок «Ростова» защитник Сесар Навас, перешедший в команду из казанского «Рубина», рассказал о своей жизни в России.

- Вы давно живете в России. Чувствуете, что стали немножко русским?

- Конечно! У меня появились некоторые русские привычки. Например, часто пью чай, в Испании этого почти никто так не делает. После шести лет жизни в вашей стране чувствую себя даже больше русским, чем испанцем (смеется). Конечно, есть различия, например, в распорядке дня, но к этим моментам я давно адаптировался.

- Вы хорошо знаете русский язык?



- Понимаю, что говорит тренер, могу перекинуться парой фраз с одноклубниками, но полноценно разговаривать все-таки тяжело. У меня никогда не было персонального учителя, чтобы свободно выучить русский.

- Какие клубы определяют лицо российского футбола?

- В Испании знают «Зенит» и «Спартак». Об этих командах слышал еще до переезда в Россию.



- Вы уже шесть лет играете в нашей стране. Какую оценку можете дать чемпионату?



- За это время футбол в России заметно эволюционировал, но сравнивать его с Испанией, Англией или Италией пока нельзя. Безусловно, в последние годы российские клубы прибавили в классе. Возможно, через какое-то время ваш чемпионат достигнет уровня ведущих зарубежных первенств.

- Чемпионат мира по футболу может дать толчок развитию российского первенства?