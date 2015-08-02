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    Навас: «Чувствую себя больше русским, чем испанцем»

    Новичок «Ростова» защитник Сесар Навас, перешедший в команду из казанского «Рубина», рассказал о своей жизни в России.
    – Вы давно живете в России. Чувствуете, что стали немножко русским?
    – Конечно! У меня появились некоторые русские привычки. Например, часто пью чай, в Испании этого почти никто так не делает. После шести лет жизни в вашей стране чувствую себя даже больше русским, чем испанцем (смеется). Конечно, есть различия, например, в распорядке дня, но к этим моментам я давно адаптировался.
    – Вы хорошо знаете русский язык?
    – Понимаю, что говорит тренер, могу перекинуться парой фраз с одноклубниками, но полноценно разговаривать все-таки тяжело. У меня никогда не было персонального учителя, чтобы свободно выучить русский.
    – Какие клубы определяют лицо российского футбола?
    – В Испании знают «Зенит» и «Спартак». Об этих командах слышал еще до переезда в Россию.

    – Вы уже шесть лет играете в нашей стране. Какую оценку можете дать чемпионату?
    – За это время футбол в России заметно эволюционировал, но сравнивать его с Испанией, Англией или Италией пока нельзя. Безусловно, в последние годы российские клубы прибавили в классе. Возможно, через какое-то время ваш чемпионат достигнет уровня ведущих зарубежных первенств.
    – Чемпионат мира по футболу может дать толчок развитию российского первенства?
    – Не сомневаюсь в этом. К 2018 году руководство всех республик, краев и областей вашей страны постарается сделать футбол важным делом в жизни россиян. Уверен, этот вид спорта выйдет на передовые позиции.

    «Бомбардир» дарит подарки!

    Источник: ФК «Ростов»

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    02.08.2015 14:59
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    Комментарии (5)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Portugal_fan7
    1438516845
    До русского тебе еще далеко.
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    Spartak-SV
    1438519687
    Спасибо!!!
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    AK--47
    1438522582
    Будем надеется.
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    FENNNNN
    1438539939
    ну да, научился у русских ребят халяве, конечно русским стал сразу
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    ologreds
    1694997493
    numo437544
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