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    Видеотрансляция матча «Мордовия» - «Урал» - на «Бомбардире»

    В минувшем сезоне "Мордовия" одержала две победы "Уралом", но сегодня уральцы под руководством Гончаренко выглядят куда симпатичнее сегодняшнего соперника. В свою очередь, команда из Саранска выступит в роли хозяев и попытается одержать свою первую победу в чемпионате.

    У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ Плюс". Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    "Бомбардир" тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!

    Источник: Бомбардир.ру

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    02.08.2015 16:37
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +26

      GINSTOP 2 августа 2015, 19:33

      Посмотрел спс за трансляцию Бомбардир

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16

      NK-creative 2 августа 2015, 17:23

      Что-то все так уверенно отдали преимущество Уралу, что я уже прям начинаю сомневаться, что из этого что-то выйдет.

      0
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      Рейтинг: +2364

      bzfar 2 августа 2015, 16:52

      Мордовия - Урал 2-2

      0
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      Рейтинг: -100

      серИт 2 августа 2015, 16:49

      урал не выиграет, чтоб не обогнал

      0
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      Рейтинг: +11

      batik7_real_madrid_ 2 августа 2015, 11:53

      Победа Урала 0-1

      -1
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      Рейтинг: +39

      Portugal_fan7 2 августа 2015, 11:14

      Матч может оказаться интересным, хотя мне больше кажется , что будет нулевая ничья или победа 1-0 одной из команд.

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