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Судьи
Главный судья:
Михаил Вилков (Нижний Новгород)
Материалы

Мордовия - Урал

02.08.2015, Воскресенье, 17:00 мск Саранск, стадион Старт Трансляция: Наш Футбол Россия. Премьер-лига, 3 тур Мордовия - Урал
Россия. Премьер-лига (2014/2015)
25 тур
24 апреля, пятница 19:00 Мордовия 2:1 Урал
1 тур
2 августа, суббота 16:30 Урал 2:3 Мордовия
Россия. ФНЛ (2011/2012), группа A
Второй этап, 46 тур
15 апреля, воскресенье 18:00 Мордовия 2:2 Урал
Второй этап, 39 тур
12 марта, понедельник 17:00 Урал 1:1 Мордовия
Россия. ФНЛ (2011/2012)
Второй этап, 29 тур
22 сентября, четверг 18:00 Мордовия 4:2 Урал
Второй этап, 9 тур
15 мая, воскресенье 15:00 Урал 0:0 Мордовия
Россия. Первый дивизион 2010
21 тур
30 июля, пятница 19:00 Мордовия 1:1 Урал
1 тур
27 марта, суббота 15:00 Урал 1:0 Мордовия
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. ЦСКА 30 20 5 5 51:25 +26 65
2. Ростов 30 19 6 5 41:20 +21 63
3. Зенит 30 17 8 5 61:32 +29 59
4. Краснодар 30 16 8 6 54:25 +29 56
5. Спартак М 30 15 5 10 48:39 +9 50
6. Локомотив 30 14 8 8 43:33 +10 50
7. Ахмат 30 11 11 8 35:30 +5 44
8. Урал 30 10 9 11 39:46 -7 39
9. Крылья Советов 30 9 8 13 19:31 -12 35
10. Рубин 30 9 6 15 33:39 -6 33
11. Амкар-Пермь 30 7 10 13 22:33 -11 31
12. Уфа 30 6 9 15 25:44 -19 27
13. Анжи 30 6 8 16 28:50 -22 26
14. Кубань (ЛФЛ) 30 5 11 14 34:44 -10 26
15. Динамо М 30 5 10 15 25:47 -22 25
16. Мордовия 30 4 12 14 30:50 -20 24
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    Рейтинг: +10

    Nilmar-Spartak 2 августа 2015, 18:11

    Трансляция крутая вообще)
    44" Удар Бобра

    Будто приём из карате)

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    Рейтинг: +319

    ZhenjaSAB > Nilmar-Spartak 2 августа 2015, 18:13

    Ага!И после перерыва возобновился первый тайм!Второго видимо вообще не будет!

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    Рейтинг: +10

    Вячеслав1313 2 августа 2015, 16:49

    мордовия рулит

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    Рейтинг: +20

    Qweas > Вячеслав1313 2 августа 2015, 18:01

    в ад.

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    Рейтинг: +10

    Para_Bellum 96 2 августа 2015, 16:21

    Урал вперед к победе!

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