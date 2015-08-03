Мордовия - Урал

Трансляция крутая вообще)
44" Удар Бобра
Будто приём из карате)
|25 тур
|24 апреля, пятница
|19:00
|Мордовия
|2:1
|Урал
|1 тур
|2 августа, суббота
|16:30
|Урал
|2:3
|Мордовия
|Второй этап, 46 тур
|15 апреля, воскресенье
|18:00
|Мордовия
|2:2
|Урал
|Второй этап, 39 тур
|12 марта, понедельник
|17:00
|Урал
|1:1
|Мордовия
|Второй этап, 29 тур
|22 сентября, четверг
|18:00
|Мордовия
|4:2
|Урал
|Второй этап, 9 тур
|15 мая, воскресенье
|15:00
|Урал
|0:0
|Мордовия
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|ЦСКА
|30
|20
|5
|5
|51:25
|+26
|65
|2.
|Ростов
|30
|19
|6
|5
|41:20
|+21
|63
|3.
|Зенит
|30
|17
|8
|5
|61:32
|+29
|59
|4.
|Краснодар
|30
|16
|8
|6
|54:25
|+29
|56
|5.
|Спартак М
|30
|15
|5
|10
|48:39
|+9
|50
|6.
|Локомотив
|30
|14
|8
|8
|43:33
|+10
|50
|7.
|Ахмат
|30
|11
|11
|8
|35:30
|+5
|44
|8.
|Урал
|30
|10
|9
|11
|39:46
|-7
|39
|9.
|Крылья Советов
|30
|9
|8
|13
|19:31
|-12
|35
|10.
|Рубин
|30
|9
|6
|15
|33:39
|-6
|33
|11.
|Амкар-Пермь
|30
|7
|10
|13
|22:33
|-11
|31
|12.
|Уфа
|30
|6
|9
|15
|25:44
|-19
|27
|13.
|Анжи
|30
|6
|8
|16
|28:50
|-22
|26
|14.
|Кубань (ЛФЛ)
|30
|5
|11
|14
|34:44
|-10
|26
|15.
|Динамо М
|30
|5
|10
|15
|25:47
|-22
|25
|16.
|Мордовия
|30
|4
|12
|14
|30:50
|-20
|24
Трансляция крутая вообще)
44" Удар Бобра
Будто приём из карате)
Ага!И после перерыва возобновился первый тайм!Второго видимо вообще не будет!
мордовия рулит
в ад.
Урал вперед к победе!