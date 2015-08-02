Видеотрансляция матча «Мордовия» – «Урал» – на «Бомбардире»

В минувшем сезоне «Мордовия» одержала две победы «Уралом», но сегодня уральцы под руководством Гончаренко выглядят куда симпатичнее сегодняшнего соперника. В свою очередь, команда из Саранска выступит в роли хозяев и попытается одержать свою первую победу в чемпионате.



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