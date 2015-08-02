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    • Видеотрансляция матча «Мордовия» – «Урал» – на «Бомбардире»

    Видеотрансляция матча «Мордовия» – «Урал» – на «Бомбардире»

    В минувшем сезоне «Мордовия» одержала две победы «Уралом», но сегодня уральцы под руководством Гончаренко выглядят куда симпатичнее сегодняшнего соперника. В свою очередь, команда из Саранска выступит в роли хозяев и попытается одержать свою первую победу в чемпионате.

    У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ Плюс». Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    «Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!

    Источник: Бомбардир.ру

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    02.08.2015 16:37
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    Комментарии (7)
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    Portugal_fan7
    1438503281
    Матч может оказаться интересным, хотя мне больше кажется , что будет нулевая ничья или победа 1-0 одной из команд.
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    batik7_real_madrid_
    1438505589
    Победа Урала 0-1
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    серИт
    1438523370
    урал не выиграет, чтоб не обогнал
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    bzfar
    1438523575
    Мордовия - Урал 2-2
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    NK-creative
    1438525380
    Что-то все так уверенно отдали преимущество Уралу, что я уже прям начинаю сомневаться, что из этого что-то выйдет.
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    GINSTOP
    1438533234
    Посмотрел спс за трансляцию Бомбардир
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    ologreds
    1694997494
    numo437522
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