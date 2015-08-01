Алексей Березуцкий признан лучшим игроком ЦСКА в июле

Защитник ЦСКА Алексей Березуцкий по итогам голосования болельщиков был признан лучшим игроком команды в июле. На втором месте оказался сербский полузащитник команды Зоран Тошич, замкнул же тройку полузащиитник сборной России Алан Дзагоев.





«Бомбардир» дарит подарки! Напомним, что все три игрока приняли участие в двух встречах чемпионата России с «Крыльями Советов» и «Рубином» и в матче Лиги чемпионов с пражской «Спартой».