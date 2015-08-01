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    Алексей Березуцкий признан лучшим игроком ЦСКА в июле

    Защитник ЦСКА Алексей Березуцкий по итогам голосования болельщиков был признан лучшим игроком команды в июле. На втором месте оказался сербский полузащитник команды Зоран Тошич, замкнул же тройку полузащиитник сборной России Алан Дзагоев.
    Напомним, что все три игрока приняли участие в двух встречах чемпионата России с «Крыльями Советов» и «Рубином» и в матче Лиги чемпионов с пражской «Спартой».

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    Источник: ПФК ЦСКА

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    01.08.2015 13:47
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +17

      smolnikovaa 1 августа 2015, 15:11

      Конечно,пару лет на лавке просидел,теперь выпустили как зверя из клетки))

      0
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      Рейтинг: +99

      Костя-ФК Барселона 1 августа 2015, 15:09

      Странно

      0
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      Рейтинг: +1369

      makkie 1 августа 2015, 14:56

      Ого, даже не Василий.. столько лет практически без практики, а играет неплохо.

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      Рейтинг: -100

      серИт 1 августа 2015, 14:20

      лучший пенсионер цыска

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      Рейтинг: +190

      shtair 1 августа 2015, 14:12

      засиделся Алексей

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      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 1 августа 2015, 14:10

      В ЦСКА лучший игрок - 33 года. На какие результаты может рассчитывать такая команда?

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      Рейтинг: +8028

      cska-62 > DIDI 23 1 августа 2015, 16:29

      На любые... Нам бы ещё тренера... :-(((((( А Леонида Викторовича - в сборную!!! В любую!!!

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