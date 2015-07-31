Мутко намерен совмещать посты министра спорта и главы РФС до 2018 года

Когда посадят этого жулика-перевертыша??
Министр спорта РФ Виталий Мутко намерен совмещать посты министра спорта РФ и главы РФС минимум до 2018 года. Об этом Мутко заявил журналистам.
Министр спорта РФ Виталий Мутко намерен совмещать посты министра спорта РФ и главы РФС минимум до 2018 года. Об этом Мутко заявил журналистам.
наверно рассчитал, что с двух зарплат к тому времени как раз на дачу накопит
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C 1992го в РФС были Колосков,Мутко,Фурсенко,Толстых и Симонян(и.о.)СРЕДИ ЭТИХ ЛЮДЕЙ наилучшие результаты у Мутко(вспомним выход сборной в полуфинал Евро).Мутко в качестве мин.спорта - Олимпиада в Сочи для России не плохо прошла(место№1 по медалям,не?).Вам результат нужен или что-то ещё?Может Лёня Гозман?...Мутко сегодня безальтернативен,ЧМ скоро,а он в теме,у него подвязы...Понятно,что назначили и кто назначил,а чё,лучше с выборами клоунада и Darth Vader в кандидатах,как в Краине?...А чиновников-ангелов не существует нигде,они ж не розы нюхать в систему то идут...пусть работает если может...
И что с теми каплями можно в кабинет к Мудко идти?
зад по швам не разойдется ? на двух креслах то сидеть
Мне всё это напоминает времена "дорогого Леонида Ильича",не хватает только фраз типа "по многочисленным просьбам трудящихся!"Дурдом короче!
Плохая новость
Итальянский вариант оказался дорогостоящей пустышкой, на очереди немецкий, посмотрим...
Немцкая программа на вооружении, посмотрим...