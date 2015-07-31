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    Мутко намерен совмещать посты министра спорта и главы РФС до 2018 года

    Министр спорта РФ Виталий Мутко намерен совмещать посты министра спорта РФ и главы РФС минимум до 2018 года. Об этом Мутко заявил журналистам.

    «Как минимум до 2018 года», - кратко ответил Мутко, отвечая на вопрос, как долго он намерен занимать две должности.
    Выборы президента РФС пройдут 2 сентября. Мутко остался единственным кандидатом на должность, после того, как вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев принял решение сняться с выборов.

    Источник: ТАСС

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    31.07.2015 12:39
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    Комментарии34
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      Рейтинг: +193

      westerose 31 июля 2015, 20:22

      Когда посадят этого жулика-перевертыша??

      0
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      Рейтинг: +435

      Павлюченко 13 > westerose 31 июля 2015, 22:30

      С чего взял, что посадят? Про Фурсенко вон уже все забыли, а про его подвиги многие в открытую говорили...

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      Рейтинг: +185

      Bobus 31 июля 2015, 18:19

      наверно рассчитал, что с двух зарплат к тому времени как раз на дачу накопит

      0
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      Рейтинг: -29

      qasi37 31 июля 2015, 17:54

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Привет всем. Нашел классный сайт с договорняками, взял у них 6 матчей и 6 прошло. За приглашенного человека дают скидку. Если будете брать скажите что от "Globalkapper", буду благодарен. Сайт - Matchinside.com (Пробные матчи)

      -6
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      Рейтинг: +18

      Krsavec > qasi37 31 июля 2015, 18:02

      Поменяй текст обьявления,6 из 6 давно уже было.У одного договорняки железные,у другого таблетки полезные,БомбардиР не фильтрует!!!

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      Рейтинг: +36

      Izumik 31 июля 2015, 16:59

      C 1992го в РФС были Колосков,Мутко,Фурсенко,Толстых и Симонян(и.о.)СРЕДИ ЭТИХ ЛЮДЕЙ наилучшие результаты у Мутко(вспомним выход сборной в полуфинал Евро).Мутко в качестве мин.спорта - Олимпиада в Сочи для России не плохо прошла(место№1 по медалям,не?).Вам результат нужен или что-то ещё?Может Лёня Гозман?...Мутко сегодня безальтернативен,ЧМ скоро,а он в теме,у него подвязы...Понятно,что назначили и кто назначил,а чё,лучше с выборами клоунада и Darth Vader в кандидатах,как в Краине?...А чиновников-ангелов не существует нигде,они ж не розы нюхать в систему то идут...пусть работает если может...

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      Рейтинг: +14

      nikita-negr 31 июля 2015, 16:44

      И что с теми каплями можно в кабинет к Мудко идти?

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      Рейтинг: +190

      shtair 31 июля 2015, 16:11

      зад по швам не разойдется ? на двух креслах то сидеть

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      Рейтинг: +767

      KBR-07 31 июля 2015, 15:54

      Мне всё это напоминает времена "дорогого Леонида Ильича",не хватает только фраз типа "по многочисленным просьбам трудящихся!"Дурдом короче!

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      Рейтинг: +18

      Diviasil 31 июля 2015, 15:37

      Плохая новость

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      Рейтинг: +283

      nahan 31 июля 2015, 15:26

      Итальянский вариант оказался дорогостоящей пустышкой, на очереди немецкий, посмотрим...

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      Рейтинг: +11

      Svjetlu 31 июля 2015, 15:02

      Немцкая программа на вооружении, посмотрим...

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