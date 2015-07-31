Мутко намерен совмещать посты министра спорта и главы РФС до 2018 года

Министр спорта РФ Виталий Мутко намерен совмещать посты министра спорта РФ и главы РФС минимум до 2018 года. Об этом Мутко заявил журналистам.

«Как минимум до 2018 года», - кратко ответил Мутко, отвечая на вопрос, как долго он намерен занимать две должности.

Выборы президента РФС пройдут 2 сентября. Мутко остался единственным кандидатом на должность, после того, как вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев принял решение сняться с выборов.