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    Гомес надеется вернуться в сборную Германии

    30-летний нападающий Марио Гомес, перешедший сегодня на правах аренды с правом выкупа из «Фиорентины» в «Бешикташ», считает, что успешное выступление за турецкий клуб поможет ему вернуться в сборную Германии и выступить на чемпионате Европы-2016, который пройдет во Франции.

    «Я рад новому приключению. Моя единственная цель – хорошо выступать здесь, и я думаю, что могу это сделать. У «Бешикташа» одна из лучших армий болельщиков в мире, меня чудесно приняли. Выступая хорошо в «Бешикташе», я могу вернуться в состав сборной Германии к Евро-2016", - приводит слова Гомеса источник.

    "Бомбардир" дарит подарки.

    Источник: Football Italia

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    30.07.2015 21:10
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +14

      xslayer 31 июля 2015, 05:47

      Из Турции в сборную можно попасть только если ты имигрант, а не легионер ))

      1
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      Рейтинг: +11

      _clockWorkOrange 31 июля 2015, 03:17

      Гомес!? Кто такой Гомес!? =) О нем все забыли уже.....

      1
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      Рейтинг: +13

      VagidTT 31 июля 2015, 00:13

      Ты главное играть начни

      0
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      Рейтинг: +30

      manreal10 30 июля 2015, 23:09

      В 31 год вернуться в сборную, играя по 10 матчей за сезон.

      1
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      Рейтинг: +80

      aseke25 30 июля 2015, 22:08

      Возьмут, возьмут...

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