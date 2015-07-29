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  • Гаспар: «Болельщики «Реала» нехорошо поступили с Касильясом»

Гаспар: «Болельщики «Реала» нехорошо поступили с Касильясом»

29 июля 2015, 11:00
11

Бывший президент «Барселоны» Жоан Гаспар считает, что болельщики мадридского «Реала» были несправедливы к бывшему голкиперу команды Икеру Касильясу. Вратарь по окончании минувшего сезона перешел в «Порту», несмотря на то что изначально смена клуба в его планы не входила. В связи с этим Гаспар вспомнил и бывшего полузащитника сине-гранатовых Хави Эрнандеса, перешедшего в катарский клуб «Аль-Садд».«Хави покинул «Барселону», чувствуя уважение болельщиков, поскольку выиграл три титула. Кроме того, он был капитаном команды и его очень любили. Касильяс, к сожалению, покинул «Реал» по-другому. Мне бы хотелось, чтобы он попрощался со своим клубом по-иному. Будем искренни, болельщики «Реала» в конце поступили с Икером не очень хорошо», – цитирует Гаспара источник.В Испании многие убеждены, что покинуть «Реал» Касильяса заставил президент клуба Флорентино Перес, настроив против него часть СМИ и болельщиков.«Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше.

Источник: Чемпионат.ком
Испания Реал Касильяс Икер
Комментарии (11)
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112910415
1438158904
не очень, да
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barcelonistas
1438159625
Ну после Рауля уже ничего никого не удивит из стана Мадрида. Не семья это.
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qasi34
1438161164
я рассылаю спам, я дурачок
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Valar Morghulis
1438162217
Альмавир, вратрь, искринни... *facepalm*
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Mr Abdullaev
1438164374
Правильно скаанул
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Red-White Sakhalin
1438167332
Так с легендарными не поступают..
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nahan
1438170166
Такое поведение руководства Реала обязательно аукнется...
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sir_Alex
1438171176
Прав бывший президент. Хоть и не его это дело
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MrVanes-Zenit
1438195804
Это действительно так
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Ruslan3132
1438202161
у путалонца забыли спросить мнение. Роналдиньо привет передавайте
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