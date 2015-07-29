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    Гаспар: «Болельщики «Реала» нехорошо поступили с Касильясом»

    Бывший президент «Барселоны» Жоан Гаспар считает, что болельщики мадридского «Реала» были несправедливы к бывшему голкиперу команды Икеру Касильясу. Вратарь по окончании минувшего сезона перешел в «Порту», несмотря на то что изначально смена клуба в его планы не входила. В связи с этим Гаспар вспомнил и бывшего полузащитника сине-гранатовых Хави Эрнандеса, перешедшего в катарский клуб «Аль-Садд».«Хави покинул «Барселону», чувствуя уважение болельщиков, поскольку выиграл три титула. Кроме того, он был капитаном команды и его очень любили. Касильяс, к сожалению, покинул «Реал» по-другому. Мне бы хотелось, чтобы он попрощался со своим клубом по-иному. Будем искренни, болельщики «Реала» в конце поступили с Икером не очень хорошо», – цитирует Гаспара источник.В Испании многие убеждены, что покинуть «Реал» Касильяса заставил президент клуба Флорентино Перес, настроив против него часть СМИ и болельщиков.«Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше.

    Источник: Чемпионат.ком

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    29.07.2015 11:00
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +356

      Ruslan3132 29 июля 2015, 23:36

      у путалонца забыли спросить мнение. Роналдиньо привет передавайте

      0
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    • ...
      Рейтинг: +639

      MrVanes-Zenit 29 июля 2015, 21:50

      Это действительно так

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 29 июля 2015, 14:59

      Прав бывший президент. Хоть и не его это дело

      0
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      Рейтинг: +283

      nahan 29 июля 2015, 14:42

      Такое поведение руководства Реала обязательно аукнется...

      0
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      Рейтинг: +83

      Red-White Sakhalin 29 июля 2015, 13:55

      Так с легендарными не поступают..

      0
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      Рейтинг: +566

      Mr Abdullaev 29 июля 2015, 13:06

      Правильно скаанул

      0
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      Рейтинг: +28

      Valar Morghulis 29 июля 2015, 12:30

      Альмавир, вратрь, искринни... *facepalm*

      0
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      Рейтинг: 0

      qasi34 29 июля 2015, 12:12

      я рассылаю спам, я дурачок

      0
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      Рейтинг: +263

      barcelonistas 29 июля 2015, 11:47

      Ну после Рауля уже ничего никого не удивит из стана Мадрида. Не семья это.

      2
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      Рейтинг: +10

      старый сеньор > barcelonistas 29 июля 2015, 13:31

      истинные слова

      0
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      Рейтинг: +593

      112910415 29 июля 2015, 11:35

      не очень, да

      0
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