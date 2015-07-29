Гаспар: «Болельщики «Реала» нехорошо поступили с Касильясом»

Бывший президент «Барселоны» Жоан Гаспар считает, что болельщики мадридского «Реала» были несправедливы к бывшему голкиперу команды Икеру Касильясу. Вратарь по окончании минувшего сезона перешел в «Порту», несмотря на то что изначально смена клуба в его планы не входила. В связи с этим Гаспар вспомнил и бывшего полузащитника сине-гранатовых Хави Эрнандеса, перешедшего в катарский клуб «Аль-Садд».«Хави покинул «Барселону», чувствуя уважение болельщиков, поскольку выиграл три титула. Кроме того, он был капитаном команды и его очень любили. Касильяс, к сожалению, покинул «Реал» по-другому. Мне бы хотелось, чтобы он попрощался со своим клубом по-иному. Будем искренни, болельщики «Реала» в конце поступили с Икером не очень хорошо», – цитирует Гаспара источник.В Испании многие убеждены, что покинуть «Реал» Касильяса заставил президент клуба Флорентино Перес, настроив против него часть СМИ и болельщиков.«Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше.