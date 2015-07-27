Арустамян: «Слуцкий до конца отбора к Евро-2016 будет совмещать посты в клубе и сборной»

Нужно итальянца назначать!
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Нужно итальянца назначать!
,Есть же много свободных тренеров, а у ЛВС и так много забот то...Непомнящий, Бышовец да Черчесов почему нет опыт есть европейский
Совмещение не самая лучшая затея.
вчера говорили совмещать нельзя, сегодня говорят можно. а что будут говорить завтра. ей богу хамелеоны какие то в это рфс. надо раз и навсегда четко определиться и зафиксировать это в надлежащих актах, что тренер сборной должен быть освобожденным и это будет правильно. а пока в россии сегодня так а завтра этак, как я хочу, то порядка в футболе никогда не будет.
Откуда инфа? Сам придумал? Уважаемая редакция, если даете такие новости, то давайте подробности, ссылку на то откуда у журналиста такая инфа!!! А то как бабки слухи, да сплетни!
Нобель вчера в 90+ на "наш футбол" сказанул это про Слуцкого. У него спросили откуда инфа, он улыбается, толком ничего не сказал..
Я против Слуцкого
А что, есть другие варианты?
да пусть
Думаю Викторович сможет дать результат в Сборной☝️