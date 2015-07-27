Арустамян: «Слуцкий до конца отбора к Евро-2016 будет совмещать посты в клубе и сборной»

Футбольный комментатор и один из главных «инсайдеров» российского футбола Нобель Арустамян рассказал о том, как проходит работа по утверждению нового главного тренера сборной России по футболу.

Леонид Слуцкий, а потом будут решать. Наставника армейцев хотят назначить РФС и министр спорта Виталий Мутко. Сейчас идет согласование юридических вопросов с ЦСКА. Совмещение же на непродолжительный срок — это оптимальное решение», - сказал Арустамян в эфире «НТВ-ПЛЮС».



«До конца отборочного цикла к чемпионату Европу совмещать посты в сборной и клубе будет, а потом будут решать. Наставника армейцев хотят назначить РФС и министр спорта. Сейчас идет согласование юридических вопросов с ЦСКА. Совмещение же на непродолжительный срок — это оптимальное решение», - сказал Арустамян в эфире «НТВ-ПЛЮС». «Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!