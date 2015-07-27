Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Арустамян: «Слуцкий до конца отбора к Евро-2016 будет совмещать посты в клубе и сборной»

    Футбольный комментатор и один из главных «инсайдеров» российского футбола Нобель Арустамян рассказал о том, как проходит работа по утверждению нового главного тренера сборной России по футболу.
    «До конца отборочного цикла к чемпионату Европу совмещать посты в сборной и клубе будет Леонид Слуцкий, а потом будут решать. Наставника армейцев хотят назначить РФС и министр спорта Виталий Мутко. Сейчас идет согласование юридических вопросов с ЦСКА. Совмещение же на непродолжительный срок — это оптимальное решение», - сказал Арустамян в эфире «НТВ-ПЛЮС».

    «Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!

    Источник: «НТВ-Плюс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    27.07.2015 00:13
    Рекомендуем
    Комментарии22
    ...
    • ...
      Рейтинг: +435

      Павлюченко 13 28 июля 2015, 09:23

      Нужно итальянца назначать!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +459

      sour12 27 июля 2015, 16:47

      ,Есть же много свободных тренеров, а у ЛВС и так много забот то...Непомнящий, Бышовец да Черчесов почему нет опыт есть европейский

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +283

      nahan 27 июля 2015, 13:04

      Совмещение не самая лучшая затея.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +244

      kara-mba 27 июля 2015, 10:19

      Ну вот, теперь ЦСКУ алес капут.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +111

      spartacus333 27 июля 2015, 08:46

      вчера говорили совмещать нельзя, сегодня говорят можно. а что будут говорить завтра. ей богу хамелеоны какие то в это рфс. надо раз и навсегда четко определиться и зафиксировать это в надлежащих актах, что тренер сборной должен быть освобожденным и это будет правильно. а пока в россии сегодня так а завтра этак, как я хочу, то порядка в футболе никогда не будет.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11

      Romario_25 27 июля 2015, 08:45

      Откуда инфа? Сам придумал? Уважаемая редакция, если даете такие новости, то давайте подробности, ссылку на то откуда у журналиста такая инфа!!! А то как бабки слухи, да сплетни!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +20

      Orlano > Romario_25 27 июля 2015, 11:02

      Нобель вчера в 90+ на "наш футбол" сказанул это про Слуцкого. У него спросили откуда инфа, он улыбается, толком ничего не сказал..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +431

      aurora5858 27 июля 2015, 08:26

      Я против Слуцкого

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      ЦСКАдекват 27 июля 2015, 07:02

      А что, есть другие варианты?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +593

      112910415 27 июля 2015, 06:47

      да пусть

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +148

      Miha 27 июля 2015, 06:31

      Думаю Викторович сможет дать результат в Сборной☝️

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11