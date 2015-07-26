Пильгуй: «Серьезно опасаюсь за будущее «Динамо»

Бывший вратарь московского «Динамо» Владимир Пильгуй поделился своими мыслями после субботнего матча бело-голубых в рамках второго тура РФПЛ против саранской «Мордовии» (2:2).

«Результат субботнего матча с «Мордовией» удручающий. В первом туре против «Зенита» все было логично. Несмотря на то что питерцам «Динамо» проиграло, но упрекнуть команду особо было не в чем. Сегодняшний матч стал для меня неожиданностью. В первом тайме «Динамо» смотрелось хорошо, а вот вторую половину встречи откровенно провалило. «Мордовия» ниже классом, да и подбор игроков у москвичей намного лучше. Но во втором тайме лучше выглядела именно команда из Саранска. Подопечные Андрея Кобелева могли и третий мяч пропустить.