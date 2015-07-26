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Пильгуй: «Серьезно опасаюсь за будущее «Динамо»

26 июля 2015, 01:36
13

Бывший вратарь московского «Динамо» Владимир Пильгуй поделился своими мыслями после субботнего матча бело-голубых в рамках второго тура РФПЛ против саранской «Мордовии» (2:2).
«Результат субботнего матча с «Мордовией» удручающий. В первом туре против «Зенита» все было логично. Несмотря на то что питерцам «Динамо» проиграло, но упрекнуть команду особо было не в чем. Сегодняшний матч стал для меня неожиданностью. В первом тайме «Динамо» смотрелось хорошо, а вот вторую половину встречи откровенно провалило. «Мордовия» ниже классом, да и подбор игроков у москвичей намного лучше. Но во втором тайме лучше выглядела именно команда из Саранска. Подопечные Андрея Кобелева могли и третий мяч пропустить.
Я обеспокоенно смотрю в будущее «Динамо». Сезон предстоит очень сложный. От игры с «Мордовией» много чего зависело. Если бы бело-голубые добились победы, тогда сейчас шли бы в середине таблицы. А с одним очком команда будет в самом низу. Не с самым лучшим настроением «Динамо» подходит к игре с «Локомотивом». Выбираться с самого низа очень сложно, да и команда сейчас не в лучшем состоянии. У меня серьезные опасения. Нам остается только верить и надеяться на хороший сезон», - сказал Пильгуй «Чемпионат.ком».

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Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Динамо
Комментарии (13)
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gentlewolf
1437864721
Атакуй не атакуй - Все давно решил Пильгуй.
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petlyra
1437872645
Тренеру надо время, чтобы поставить свою игру.
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piercman
1437879903
скоро фнл!
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Raulya
1437897004
Дело то совсем не в замене тренера...ну что поменяли стадо лучше???? Там другие проблемы...
Ответить
Raulya
1437897043
Дело то совсем не в замене тренера...ну что поменяли стало лучше???? Там другие проблемы...
Ответить
Ганнибал Лектор
1437897115
по одной игре и сразу такие выводы. Причем команды одинакового класса - ничья является закономерным результатом
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112910415
1437933126
Гордееву слава!
Ответить
Onkel99
1437937608
гоните кобаля черчеса назад вы что творите вышее начальство
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Onkel99
1437937786
у меня нет слов
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caravanbashi
1437948202
Правильно говорит Володька, гнать надо Кобеля, пока не нагадил целиком и бесповоротно.
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