Пильгуй: «Серьезно опасаюсь за будущее «Динамо»

Бывший вратарь московского «Динамо» Владимир Пильгуй поделился своими мыслями после субботнего матча бело-голубых в рамках второго тура РФПЛ против саранской «Мордовии» (2:2).
«Результат субботнего матча с «Мордовией» удручающий. В первом туре против «Зенита» все было логично. Несмотря на то что питерцам «Динамо» проиграло, но упрекнуть команду особо было не в чем. Сегодняшний матч стал для меня неожиданностью. В первом тайме «Динамо» смотрелось хорошо, а вот вторую половину встречи откровенно провалило. «Мордовия» ниже классом, да и подбор игроков у москвичей намного лучше. Но во втором тайме лучше выглядела именно команда из Саранска. Подопечные Андрея Кобелева могли и третий мяч пропустить.
Я обеспокоенно смотрю в будущее «Динамо». Сезон предстоит очень сложный. От игры с «Мордовией» много чего зависело. Если бы бело-голубые добились победы, тогда сейчас шли бы в середине таблицы. А с одним очком команда будет в самом низу. Не с самым лучшим настроением «Динамо» подходит к игре с «Локомотивом». Выбираться с самого низа очень сложно, да и команда сейчас не в лучшем состоянии. У меня серьезные опасения. Нам остается только верить и надеяться на хороший сезон», - сказал Пильгуй «Чемпионат.ком».
«Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!
«Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!
Источник: Чемпионат.ком