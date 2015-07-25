Итоги жеребьевки отбора к ЧМ-2018. Европа

На предварительной жеребьевке Чемпионата мира — 2018 определились составы групп европейского отбора. Команды сыграют между собой в два круга, победители каждой группы получат путевки в Россию. Сборные, занявшие вторые места, кроме худшей из них, проведут стыковые матчи, по итогам которых будут распределены еще четыре билета на главный турнир. Добавим, что в группе «Н» вне конкурса сыграет сборная России.
Группа А: Нидерланды, Франция, Швеция, Болгария, Беларусь, Люксембург.
Группа В: Португалия, Швейцария, Венгрия, Фарерские острова, Латвия, Андорра.
Группа С: Германия, Чехия, Северная Ирландия, Норвегия, Азербайджан, Сан-Марино.
Группа D: Уэльс, Австрия, Сербия, Ирландия, Молдова, Грузия.
Группа E: Румыния, Дания, Польша, Черногория, Армения, Казахстан.
Группа F: Англия, Словакия, Шотландия, Словения, Литва, Мальта.
Группа G: Испания, Италия, Албания, Израиль, Македония, Лихтенштейн.
Группа H: Бельгия, Босния и Герцоговина, Греция, Эстония, Кипр.
Группа I: Хорватия, Исландия, Украина, Турция, Финляндия.
Итоги жеребьевки отбора к ЧМ-2018. Южная Америка
Итоги жеребьевки отбора к ЧМ-2018. Африка
Итоги жеребьевки отбора к ЧМ-2018. КОНКАКАФ
Итоги жеребьевки отбора к ЧМ-2018. Океания
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Итоги жеребьевки отбора к ЧМ-2018. Южная Америка
Итоги жеребьевки отбора к ЧМ-2018. Африка
Итоги жеребьевки отбора к ЧМ-2018. КОНКАКАФ
Итоги жеребьевки отбора к ЧМ-2018. Океания
«Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!
Источник: Бомбардир.ру