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Итоги жеребьевки отбора к ЧМ-2018. Европа

25 июля 2015, 20:11
64

На предварительной жеребьевке Чемпионата мира — 2018 определились составы групп европейского отбора. Команды сыграют между собой в два круга, победители каждой группы получат путевки в Россию. Сборные, занявшие вторые места, кроме худшей из них, проведут стыковые матчи, по итогам которых будут распределены еще четыре билета на главный турнир. Добавим, что в группе «Н» вне конкурса сыграет сборная России.
Группа А: Нидерланды, Франция, Швеция, Болгария, Беларусь, Люксембург.
Группа В: Португалия, Швейцария, Венгрия, Фарерские острова, Латвия, Андорра.
Группа С: Германия, Чехия, Северная Ирландия, Норвегия, Азербайджан, Сан-Марино.
Группа D: Уэльс, Австрия, Сербия, Ирландия, Молдова, Грузия.
Группа E: Румыния, Дания, Польша, Черногория, Армения, Казахстан.
Группа F: Англия, Словакия, Шотландия, Словения, Литва, Мальта.
Группа G: Испания, Италия, Албания, Израиль, Македония, Лихтенштейн.
Группа H: Бельгия, Босния и Герцоговина, Греция, Эстония, Кипр.

Источник: Бомбардир.ру
Чемпионат мира Весь мир
Комментарии (64)
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10 seconds to stars
1437845281
Группа I: Хорватия, Исландия, Украина, Турция, Финляндия. Есть все шансы поехать на ЧМ и надрать з а.д ок любимому соседу)))
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x-x-x-x-x
1437846064
Группа i почти все равные команды
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Поц
1437847181
A и G выделяютя. Почему Франция и Италия во второй корзине оказались? Не представляю ЧМ без этих сборных. Надеюсь они всё таки выйдут, если не с первого, то со второго места.
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1897
1437847424
От всей славянской братской души,желаю удачи соседям украинцам с выходом на ЧМ,группа очень сложная,но адекватная Россия верит в вас и ждем вас в гости,раз уж не удалось сыграть между собой на украинской земле в 2012 году,так давайте сыграем в 2018 уже на российской земле!
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3ton
1437850078
за что так с белорусами ((( я в печали .... Давно с Нидерландами не играли , было время 1-0 обыгрывали
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3ton
1437850583
А если Украина выйдет на ЧМ , как они к окупантам поедут , снялись бы и не позорились
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KLINSI
1437852034
У Украины прекрасные шансы.
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Robin_Hood
1437856419
Шведам и исландцам не повезло
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Ravshan09
1437856839
думаю, что со временем все уладится. Да и мириться уже пора, от конфликта страдаем и Мы и Украина, да и Европа в принципе, одни только наши заокеанские соседи от этого в плюсе
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Молотобоец1895
1437866139
Ура наши вышли на ЧМ2018!!! )))
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