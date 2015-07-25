Итоги жеребьевки отбора к ЧМ-2018. Европа

На предварительной жеребьевке Чемпионата мира — 2018 определились составы групп европейского отбора. Команды сыграют между собой в два круга, победители каждой группы получат путевки в Россию. Сборные, занявшие вторые места, кроме худшей из них, проведут стыковые матчи, по итогам которых будут распределены еще четыре билета на главный турнир. Добавим, что в группе «Н» вне конкурса сыграет сборная России.

Группа А: Нидерланды, Франция, Швеция, Болгария, Беларусь, Люксембург.

Группа В: Португалия, Швейцария, Венгрия, Фарерские острова, Латвия, Андорра.

Группа С: Германия, Чехия, Северная Ирландия, Норвегия, Азербайджан, Сан-Марино.

Группа D: Уэльс, Австрия, Сербия, Ирландия, Молдова, Грузия.

Группа E: Румыния, Дания, Польша, Черногория, Армения, Казахстан.

Группа F: Англия, Словакия, Шотландия, Словения, Литва, Мальта.

Группа G: Испания, Италия, Албания, Израиль, Македония, Лихтенштейн.