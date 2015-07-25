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    Итоги жеребьевки отбора к ЧМ-2018. Океания

    На предварительной жеребьевке Чемпионата мира — 2018 стали известны составы двух отборочных групп в зоне Океания. Они представлены ниже (победитель 1-го раунда определится по итогам матчей низших по рейтингу ФИФА сборных). По итогам отбора в этой конфедерации определится один победитель (вероятнее всего, им станет Новая Зеландия), который сыграет стыковой матч за путевку в Россию с одной из сборных Южной Америки.
    Группа А: Таити, Новая Каледония, победитель 1-го раунда, Папуа Новая Гвинея.
    Группа В: Новая Зеландия, Соломоновы острова, Фиджи, Вануату.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    25.07.2015 19:46
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +10

      Igorek9883 26 июля 2015, 10:43

      Это получается, что две из этих странных даже на слух команд приедут играть к нам? )

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      Рейтинг: +18

      urbix 25 июля 2015, 23:56

      Вы были на Таити?

      0
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      Рейтинг: +19

      Crooclin 25 июля 2015, 23:44

      Почему-бы им как в Южной Америке одну общую группу не сделать в 2 круга?

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      Рейтинг: +302

      10 seconds to stars 25 июля 2015, 20:52

      5 команда Южной Америки это почти приговор, вряд ли кто-то пройдёт.

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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 25 июля 2015, 20:06

      Удачи победителю 1-го раунда!

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