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    Итоги жеребьевки отбора к ЧМ-2018. Африка

    Несколько минут назад в рамках предварительной жеребьевки Чемпионата мира-2018 стали известны итоги предварительных этапов для африканской зоны. Ниже представлены пары, победитель которых будет играть в групповом отборочном турнире (5 групп по 4 команды). Триумфаторы этих квартетов поедут через три года в Россию. Список предварительных игр выглядит так.

    Южный Судан/Мавритания — Тунис
    Гамбия/Намибия — Гвинея
    Чад/Сьерра-Леоне — Египет
    Сан-Томе и Принсипи/Эфиопия — Конго
    Джибути/Свазиленд — Нигерия
    Эритрея/Ботсвана — Мали
    Сомали/Нигер — Камерун
    Коморские острова/Лесото — Гана
    Либерия/Гвинея-Бисау — Кот-д'Ивуар
    Маврикий/Кения — Кабо-Верде
    Танзания/Малави — Алжир
    Судан — Замбия
    Ливия — Руанда
    Марокко — Экваториальная Гвинея
    Мозамбик — Габон
    Бенин — Буркина-Фасо
    Уганда — Того
    Ангола — ЮАР

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    Источник: Бомбардир.ру

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    25.07.2015 19:07
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +2866

      фанат джигурды 26 июля 2015, 15:04

      а где Сенегал

      0
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      Рейтинг: +30

      Robbaggio 25 июля 2015, 22:40

      Интересная математика! Ну никак у меня из победителей этих пар не получается 5 групп по 4 команды

      1
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      Рейтинг: +49

      spartakus50 25 июля 2015, 20:42

      Але..а где Алжир??

      1
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      Рейтинг: +49

      spartakus50 25 июля 2015, 20:37

      А Алжир где..але??

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +10

      Рубцовский 25 июля 2015, 20:13

      мне кажется или Кения два раза втиснулась)))

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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 25 июля 2015, 20:01

      Нигеры против камерунцев

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      Рейтинг: +49

      НскМужик 25 июля 2015, 19:38

      Какая ужасная музыка.

      0
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