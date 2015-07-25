Дракслер согласовал контракт с «Ювентусом»

будет удачный трансфер
Роджер Уитманн, агент полузащитника «Шальке» Юлиана Дракслера, сообщил, что его клиент договорился об условиях личного контракта с «Ювентусом». Зарплата 21-летнего полузащитника составит 3.7 млн евро в год плюс бонусы.
Роджер Уитманн, агент полузащитника «Шальке» Юлиана Дракслера, сообщил, что его клиент договорился об условиях личного контракта с «Ювентусом». Зарплата 21-летнего полузащитника составит 3.7 млн евро в год плюс бонусы.
будет удачный трансфер
Эх, жаль терять такого игрока...
Удачи тебе в Юве, расти забивай голы и радуй игрой новых болельщиков!
Хорошее будущее у Дракслера.
"Сумма отступных составляет 45 млн евро" этот пункт в контракте истек 30 июня
У Ювентуса спортивный директор гений,фантастическую работу проводит в это ТО
На тридцати сойдутся.Надо брать!Конечно и Оскар,и Гетце,и Иско не прочь быть важнейшим игроком Ювентуса,коими они не являются в своих клубах,но меньше 5 млн. зарплата - это не для них,на игровое повышение пойдут многие,но вот на денежное понижение - единицы.
Конечно смотрел и знаю,что Иско играл в основе лишь потому,что Модрич был травмирован,а Оскара Моур особо не жалует,считая его недостаточно продуктивным касательно оборонительных действий,не удивлюсь если Челси купит условного Витселя,а Сеск будет играть под нападением.
Отличное приобретение будет!