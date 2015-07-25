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    Дракслер согласовал контракт с «Ювентусом»

    Роджер Уитманн, агент полузащитника «Шальке» Юлиана Дракслера, сообщил, что его клиент договорился об условиях личного контракта с «Ювентусом». Зарплата 21-летнего полузащитника составит 3.7 млн евро в год плюс бонусы.

    «Сейчас мы находимся на той стадии, когда только «Шальке» и «Ювентус» должны вести переговоры. Посмотрим, что случится после них», — сказал Уитманн.
    Контракт Дракслера с «Шальке» истекает лишь летом 2018 года. Сумма отступных составляет 45 млн евро, но «Ювентус» надеется сбить цену до 25 млн. В «Шальке» рассчитывают выручить от продажи игрока не менее 35 млн. евро.
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    Источник: Goal.com

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    25.07.2015 14:08
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +664

      Die Roten 3 августа 2015, 19:38

      будет удачный трансфер

      0
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    • ...
      Рейтинг: +11

      Maloy_44 27 июля 2015, 17:56

      Эх, жаль терять такого игрока...
      Удачи тебе в Юве, расти забивай голы и радуй игрой новых болельщиков!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +283

      nahan 26 июля 2015, 15:29

      Хорошее будущее у Дракслера.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11

      FoRzA JUVE1986 25 июля 2015, 18:43

      "Сумма отступных составляет 45 млн евро" этот пункт в контракте истек 30 июня

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +834

      Master Football 7 25 июля 2015, 15:03

      У Ювентуса спортивный директор гений,фантастическую работу проводит в это ТО

      2
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      Рейтинг: +293

      1897 25 июля 2015, 14:31

      На тридцати сойдутся.Надо брать!Конечно и Оскар,и Гетце,и Иско не прочь быть важнейшим игроком Ювентуса,коими они не являются в своих клубах,но меньше 5 млн. зарплата - это не для них,на игровое повышение пойдут многие,но вот на денежное понижение - единицы.

      0
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      ...
      Рейтинг: +10

      atacante > 1897 25 июля 2015, 15:22

      Но дракслер стекланный ((

      -2
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      Рейтинг: +293

      1897 > atacante 25 июля 2015, 16:18

      Может все таки это стекло именно в Ювентусе превратится в сталь))))))))

      0
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      ...
      Рейтинг: +988

      dimagas1 > 1897 25 июля 2015, 17:35

      Оскар и Иско не основные и не важнейшие? Ты игры их клубов смотрел хоть пару штук?

      -1
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      Рейтинг: +293

      1897 > dimagas1 25 июля 2015, 18:40

      Конечно смотрел и знаю,что Иско играл в основе лишь потому,что Модрич был травмирован,а Оскара Моур особо не жалует,считая его недостаточно продуктивным касательно оборонительных действий,не удивлюсь если Челси купит условного Витселя,а Сеск будет играть под нападением.

      -1
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      Рейтинг: +79

      dima090887 25 июля 2015, 14:23

      Отличное приобретение будет!

      1
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