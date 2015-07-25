Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    2 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    3 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?

    Дракслер согласовал контракт с «Ювентусом»

    Роджер Уитманн, агент полузащитника «Шальке» Юлиана Дракслера, сообщил, что его клиент договорился об условиях личного контракта с «Ювентусом». Зарплата 21-летнего полузащитника составит 3.7 млн евро в год плюс бонусы.

    «Сейчас мы находимся на той стадии, когда только «Шальке» и «Ювентус» должны вести переговоры. Посмотрим, что случится после них», — сказал Уитманн.
    Контракт Дракслера с «Шальке» истекает лишь летом 2018 года. Сумма отступных составляет 45 млн евро, но «Ювентус» надеется сбить цену до 25 млн. В «Шальке» рассчитывают выручить от продажи игрока не менее 35 млн. евро.
    «Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!

    Источник: Goal.com

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    25.07.2015 14:08
    Рекомендуем
    Комментарии (12)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    dima090887
    1437823432
    Отличное приобретение будет!
    Ответить
    1897
    1437823897
    На тридцати сойдутся.Надо брать!Конечно и Оскар,и Гетце,и Иско не прочь быть важнейшим игроком Ювентуса,коими они не являются в своих клубах,но меньше 5 млн. зарплата - это не для них,на игровое повышение пойдут многие,но вот на денежное понижение - единицы.
    Ответить
    Master Football 7
    1437825827
    У Ювентуса спортивный директор гений,фантастическую работу проводит в это ТО
    Ответить
    FoRzA JUVE1986
    1437839033
    "Сумма отступных составляет 45 млн евро" этот пункт в контракте истек 30 июня
    Ответить
    nahan
    1437913763
    Хорошее будущее у Дракслера.
    Ответить
    Maloy_44
    1438008990
    Эх, жаль терять такого игрока... Удачи тебе в Юве, расти забивай голы и радуй игрой новых болельщиков!
    Ответить
    Die Roten
    1438619911
    будет удачный трансфер
    Ответить
    ologreds
    1694997546
    numo436719
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+