Дракслер согласовал контракт с «Ювентусом»

Роджер Уитманн, агент полузащитника «Шальке» Юлиана Дракслера, сообщил, что его клиент договорился об условиях личного контракта с «Ювентусом». Зарплата 21-летнего полузащитника составит 3.7 млн евро в год плюс бонусы.

«Сейчас мы находимся на той стадии, когда только «Шальке» и «Ювентус» должны вести переговоры. Посмотрим, что случится после них», — сказал Уитманн.

Контракт Дракслера с «Шальке» истекает лишь летом 2018 года. Сумма отступных составляет 45 млн евро, но «Ювентус» надеется сбить цену до 25 млн. В «Шальке» рассчитывают выручить от продажи игрока не менее 35 млн. евро.