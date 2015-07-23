Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Билья может заменить Видаля в «Ювентусе»

    «Ювентус» занялся поиском замены полузащитнику Артуро Видалю, который в ближайшее время перейдет в «Баварию».Одной из кандидатур на замену чилийцу является хавбек «Лацио» Лукас Билья.

    По данным источника, за 29-летнего аргентинца «Ювентус» может предложить 25 миллионов евро. В составе "Лацио" Билья провел 64 матча и забил 6 мячей с 2013 года.
    «Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше.

    Источник: Corrieredellosport

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    23.07.2015 21:42
    Рекомендуем
    Комментарии9
    ...
    • ...
      Рейтинг: +142

      Супер Лелька 24 июля 2015, 13:22

      Да, совсем что-то вяленько. Еще бы написали об интересе МЮ - он тоже типа "покупает" аргентинца)) Но по нынешней нашей жизни я бы не отказалась махнуть Лукаса на Дзадзу с доплатой. Все равно, эта трансферная кампания нами уже провалена, проблемные позиции не усилены и говорить о каких-то серьезных задачах не приходится.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +188

      RUSTY8 24 июля 2015, 07:47

      игрок-то толковый
      только сватают его в какие-то отстойники
      то в маргариновый мешок, то в договорентус

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +16

      ЮВЕ__Навсегда > RUSTY8 24 июля 2015, 14:32

      Видно бомбит что четвёртый год в подряд имеем всех по полной... И финал ЛЧ мы тоже купили))))

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +112

      Dark_Soul 24 июля 2015, 01:12

      Бред полнейший

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +313

      Lazio-Kiev 23 июля 2015, 23:25

      Унылые статьи высосанные из пальца!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +21

      @edm.music 23 июля 2015, 22:54

      Гётце ГО ))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +293

      1897 23 июля 2015, 22:41

      Чушь какая-то.Полузащита Ювентуса уже сформирована:Погба,Хедира,Маркизио + условный Дракслер.Какой еще Билья?Продать Видаля и купить Билью)))))))))!!!!?????

      -3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +16

      Leon4ik > 1897 24 июля 2015, 07:01

      еще Стураро...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +988

      dimagas1 23 июля 2015, 22:30

      Видимо и схема поменяется у Ювентуса.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11