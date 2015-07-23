Билья может заменить Видаля в «Ювентусе»

Да, совсем что-то вяленько. Еще бы написали об интересе МЮ - он тоже типа "покупает" аргентинца)) Но по нынешней нашей жизни я бы не отказалась махнуть Лукаса на Дзадзу с доплатой. Все равно, эта трансферная кампания нами уже провалена, проблемные позиции не усилены и говорить о каких-то серьезных задачах не приходится.
«Ювентус» занялся поиском замены полузащитнику Артуро Видалю, который в ближайшее время перейдет в «Баварию».Одной из кандидатур на замену чилийцу является хавбек «Лацио» Лукас Билья.
По данным источника, за 29-летнего аргентинца «Ювентус» может предложить 25 миллионов евро. В составе "Лацио" Билья провел 64 матча и забил 6 мячей с 2013 года.
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