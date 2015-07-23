Бенитес видит в Черышеве сменщика Роналду

Новый главный тренер футбольного клуба "Реал" Рафаэль Бенитес очень доволен работой полузащитника сборной России Дениса Черышева на тренировках команды и видит в нем сменщика Криштиану Роналду в новом сезоне, сообщает Marca.





По данным издания, Бенитес, в июне назначенный главным тренером "Реала", хочет оставить в команде 24-летнего россиянина, в котором видит идеальную замену Роналду, в команде. Ситуация может поменяться, только если "Реал" купит на позицию Черышева другого игрока.



В прошлом сезоне Черышев выступал на правах аренды за "Вильярреал", в составе которого провел 40 игр, забил 7 мячей и отдал 11 голевых передач. Ранее СМИ сообщали, что "Вильярреал" намерен вновь арендовать футболиста и на предстоящий сезон, но тогда якобы "Реал" собирался выставить хавбека на продажу.

