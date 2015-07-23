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Бенитес видит в Черышеве сменщика Роналду

23 июля 2015, 15:18
18

Новый главный тренер футбольного клуба "Реал" Рафаэль Бенитес очень доволен работой полузащитника сборной России Дениса Черышева на тренировках команды и видит в нем сменщика Криштиану Роналду в новом сезоне, сообщает Marca.

По данным издания, Бенитес, в июне назначенный главным тренером "Реала", хочет оставить в команде 24-летнего россиянина, в котором видит идеальную замену Роналду, в команде. Ситуация может поменяться, только если "Реал" купит на позицию Черышева другого игрока.
В прошлом сезоне Черышев выступал на правах аренды за "Вильярреал", в составе которого провел 40 игр, забил 7 мячей и отдал 11 голевых передач. Ранее СМИ сообщали, что "Вильярреал" намерен вновь арендовать футболиста и на предстоящий сезон, но тогда якобы "Реал" собирался выставить хавбека на продажу.
По данным Mirror, английский "Ливерпуль" предлагал "Реалу" 22 миллиона фунтов стерлингов за переход Черышева. Сам россиянин, который в настоящий момент находится с "Реалом" в турне по Австралии, выражал желание продолжить выступления за "Вильярреал".

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Источник: Marca
Испания Реал Черышев Денис Бенитес Рафаэль
Комментарии (18)
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plusnindimon
1437654207
Будем наедятся что не купят и Черешев будет в основу попадать!
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Cektor
1437654579
Черишев? распиареный игрок уровня Шатова ! Роналду заменит только Бейл и то, если любителя яхт не будет в команде
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vane4ek
1437657610
Было бы неплохо в предстоящем сезоне увидеть Дениса в основной обойме Реала!)
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spartach091
1437659671
красава Ден!русский парень в Реале это не хухры мухры!!!
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95-shishani-95
1437666331
В Вильярреал или в Порту его в аренду
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КВИДАК
1437669434
А Бенитес шутник!
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FootballFun1985
1437671069
На месте Зенита стоило было бы попробовать его подписать.
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AlexKein
1437672968
Как смешно то
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джон базелон
1437676041
порадуемся товарищи за нашего парня,уверен любой из вас хотел оказаться на его месте
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Levadia
1437677234
Тренеры - они такие шутники однако.))
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