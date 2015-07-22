Эдерсон покинул «Лацио»

Итальянский "Лацио" на своем официальном сайте известил, что полузащитник команды Эдерсон расторг контракт с клубом и покидает Рим. Соглашение должно было действовать еще два года.





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