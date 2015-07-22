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    Эдерсон покинул «Лацио»

    Итальянский "Лацио" на своем официальном сайте известил, что полузащитник команды Эдерсон расторг контракт с клубом и покидает Рим. Соглашение должно было действовать еще два года.
    Бразилец был в составе "лациали" с 2012-го года и успел за это время провести 50 игр и пять раз отличился.

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    Источник: ФК «Лацио»

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    22.07.2015 10:46
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +11

      ДенRSK 23 июля 2015, 01:54

      Игрок-то неплохой..жаль калека слегка

      0
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      Рейтинг: +142

      Супер Лелька 22 июля 2015, 15:44

      Ну что ж , хотя бы десятый номер теперь освободился.

      4
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      Рейтинг: +1678

      cska plus 22 июля 2015, 11:11

      счастливого пути!

      1
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