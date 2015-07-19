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    Сборная Ямайки вышла в полуфинал Золотого кубка КОНКАКАФ


    Сборная Ямайки стала вторым полуфиналистом Золотого кубка КОНКАКАФ. В матче 1/4 финала подопечные Винфреда Шефера со счетом 1:0 обыграли команду Гаити, единственный в матче гол на 7-й минуте встречи забил Жиль Барнс.

    Соперником сборной Ямайки в матче 1/2 финала 23 июля станут хозяева турнира - сборная США, разгромившие ранее кубинцев со счетом 6:0.

    Ямайка - Гаити 1:0 (1:0)

    Гол: 1:0 - Барнс, (7)

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    Источник: Бомбардир.ру

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    19.07.2015 06:11
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +631

      mat73 20 июля 2015, 09:54

      Какая боль, какая боль, Ямайка-Сша-5:0
      -Так будем петь через пару дней!

      0
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      Рейтинг: +188

      RUSTY8 20 июля 2015, 08:03

      есть предчувствие что ямайка сыграет на чм-18

      0
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      Рейтинг: +223

      DXTK 19 июля 2015, 22:06

      Одержена волевая победа. Мяч забитый на первых минутах определил победу Ямайки над Гаити и позволил двигаться дальше по турнирному пути.

      0
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      Рейтинг: +238

      AlexanderP622 19 июля 2015, 15:43

      США разгромит Ямайку и выйдет в финал.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +437

      caravanbashi 19 июля 2015, 09:16

      Финал как всегда, США-Мексика. Желаю победы мексиканцам.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +1678

      cska plus 19 июля 2015, 08:29

      Ямайка творит чудеса!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +23

      Аталанта 19 июля 2015, 08:16

      выносить янков в полуфинале.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +923

      eaguar 19 июля 2015, 07:52

      Молодцы

      0
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      Рейтинг: +929

      ДСА 19 июля 2015, 07:29

      Ямайка - США 5-0

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +157

      bestolochch 19 июля 2015, 06:44

      Главное для них, что в этом турнире нет Аргентины!

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      Рейтинг: +40

      Real_M_AC_Roma > bestolochch 19 июля 2015, 07:08

      и что с того?? аргентина была в копа америки, и что? всего лишь 1-0))))

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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex > bestolochch 19 июля 2015, 08:33

      В этой роли выступят Штаты

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