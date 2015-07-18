«Манчестер Юнайтед» обыграл «Америку» благодаря голу Шнейдерлина

"Манчестер Юнайтед" одержал победу над мексиканской "Америкой" (1:0) в товарищеском матче, который состоялся в ходе коммерческого турнира "Международный Кубок чемпионов". Единственным голом в матче отметился новичок "красных дьяволов" Морган Шнейдерлен.
В матче приняли участие другие приобретения манкунианцев – полузащитник Бастиан Швайнштайгер и нападающий Мемфис Депай.
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Источник: «Спорт-Экспресс»