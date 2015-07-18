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  • «Манчестер Юнайтед» обыграл «Америку» благодаря голу Шнейдерлина

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Америку» благодаря голу Шнейдерлина

18 июля 2015, 08:23
56

"Манчестер Юнайтед" одержал победу над мексиканской "Америкой" (1:0) в товарищеском матче, который состоялся в ходе коммерческого турнира "Международный Кубок чемпионов". Единственным голом в матче отметился новичок "красных дьяволов" Морган Шнейдерлен.

В матче приняли участие другие приобретения манкунианцев – полузащитник Бастиан Швайнштайгер и нападающий Мемфис Депай.


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Источник: «Спорт-Экспресс»
Товарищеские матчи Товарищеские матчи Манчестер Юнайтед Америка Шнейдерлен Морган
Комментарии (56)
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Бригант 669
1437197241
МЮ покажет в этом году свою мощь и класс!!!
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Master Football 7
1437198649
Неплохо для первого матча. Забыли про Дармиана,он тоже играл. В матче приняли участие-22 игрока МЮ. Нужно убрать из главного состава Янузая и на его место Перейру.
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просто сашка
1437198982
ну что сказать? два разных состава играли, что можно отметить: в 1 тайме впечатление произвели мата и шнейдерлин, депай на месте под руни немного потерялся, плюс где надо было выкатывать янгу стал зачем то сам бить, понравился также дармиан... во 2 тайме вышла почти вся молодежь и что самое приятное больше половины воспитанников академии под предвадительсвом швайне, который сходу показал свой класс, эррера как всегда на уровне, и стоит выделить перейру с макнеиром, достойно отыграли! вилсон растворился на поле вместе с лингардом, янузай на позиции под напом сыграл средне, вообще парень явно зазвездлся и не старается, ЛВГ быстро его усадит на скамейку...
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Карпати1963
1437200949
Добре є
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Planet Georgia
1437201450
С победой МЮ!
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dimagas1
1437203215
предсезонка ничего не значит.
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jet_set
1437203426
Победили в пол ноги, не напрягаясь.
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Dan4o_Barca
1437205135
Желаю победы во всех внутренних кубках. МЮ должен подняться на уровень Барселоны, Реала и Баварии, которые сейчас на две головы лучше остальных.
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alessios1990
1437213347
С первой победой, обновленный Ман.Юнайтед! Вот уже и новичок красных дъяволов отличился) То ли еще будет! Удачи и успехов парням Ван Гаала в наступающем сезоне)
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DavideSanton
1437218001
Перейра пока что бразилец в хорошем смысле этого слова, ярко играет.
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