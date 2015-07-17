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    Федун: «По этой игре ни о чем судить нельзя»

    Владелец московского «Спартака» Леонид Федун поделился своими комментариями после игры своей команды против «Уфы» в стартовом матче РФПЛ.
    «Напомню, что в прошлом сезоне первая игра была выиграна нами со счетом 4:0, а чемпионат в итоге получился никаким. Есть такая примета: если «Спартак» начинает так себе, то потом все идет более-менее нормально. Первые и последние двадцать минут в нашем исполнении были фееричными. Но по пятничной игре ни о чем судить нельзя. Посмотрим, что будет дальше», – сказал Федун.

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    Источник: Чемпионат.ком

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    17.07.2015 21:23
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    Комментарии (52)
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    КАМЮ
    1437168897
    Я смотрю спартачам игра 11 на 10 по душе пришлась )). Искромётная. Или фееричная, по словам Федуна
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    rifcenter вернулся
    1437177444
    Федуну надо заканчивать на стадион ходить, на нем походу карма
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    Cynic
    1437182691
    Ибо судить не о чем, Спартак играл в большинстве как мог, то есть никак
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    Sevastopol-www
    1437192214
    Который год смотрит на то, что будет дальше...
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    Великолепный
    1437214342
    Уфа очень солидно выглядела. Продемонстрировала хорошую, организованную игру, без вопросов. Играть больше часа в меньшинстве и дважды заставлять мясо отыгрываться дорогого стоит)) Молодцы Уфимцы! Поросятам желаю быстрее обсохнуть, после игры с Великой Уфой.
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    tambovchanin
    1437214418
    игра с быками все расставит на свои места,с уфой которая играла 10ом это не показатель
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    La Masia
    1437218204
    Как ы я не уважал Спартак,но кажется ему хана,пока не сойдет это поколение бездарей-ничего не будет
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    Qranat
    1437220049
    Тоже самое Федун говорил и год назад, когда ему Моуриньо кореша подсунул... Думаю ему скоро обещанная \"красота\" футбола от Аленичева без результата костью в горле станет... Больше нужно было слушать Ловчевых, Романцевых и их друзей.
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    nahan
    1437226654
    Пройдёт некоторое время и все будет ясно.
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    ologreds
    1694997595
    numo435941
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