Федун: «По этой игре ни о чем судить нельзя»

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун поделился своими комментариями после игры своей команды против «Уфы» в стартовом матче РФПЛ.





Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: «Напомню, что в прошлом сезоне первая игра была выиграна нами со счетом 4:0, а чемпионат в итоге получился никаким. Есть такая примета: если «Спартак» начинает так себе, то потом все идет более-менее нормально. Первые и последние двадцать минут в нашем исполнении были фееричными. Но по пятничной игре ни о чем судить нельзя. Посмотрим, что будет дальше», – сказал Федун.С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах – новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!