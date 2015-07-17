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    Фанаты «Спартака» устроили перфоманс в честь Аленичева

    Объединение болельщиков московского «Спартака» «Фратрия» перед началом сегодняшнего матча команды против «Уфы» устроило красочный перфоманс в честь главного тренера команды Дмитрия Аленичева.
    Напомним, что рулевой красно-белых выигрывал Кубок европейских чемпионов с «Порту».



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    Источник: Фратрия

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    17.07.2015 19:20
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    Комментарии31
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      Рейтинг: +283

      nahan 18 июля 2015, 16:12

      Игрокам он передаст неоценимый зарубежный опыт.

      0
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      Рейтинг: +1317

      pereletnii 18 июля 2015, 02:47

      Уфа устроила мастер-класс в десятером

      0
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      Рейтинг: +801

      ОЛЛС 18 июля 2015, 01:33

      А в руках у него кубок добытый в другой команде? Своих-то нет,но могли бы хоть не напоминать об этом лишний раз.

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      Рейтинг: +103

      Lucius Vorenus 17 июля 2015, 22:21

      rhenj

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      Ответить
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      Рейтинг: +141

      Rruma 17 июля 2015, 21:33

      Зря это они (

      1
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      Рейтинг: +226

      salaga 17 июля 2015, 21:23

      Болельщики устроили перфоманс, а игроки решили, что он слишком красочный.

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      Рейтинг: +35

      KhaMillion 17 июля 2015, 20:31

      Как бы Уфа не устроила "поздравительный" перформанс:)

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      Рейтинг: +424

      Ololoev 17 июля 2015, 20:28

      Интересно, а откуда фанаты Спартака знают, как выглядит Кубок ЛЧ?

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      Рейтинг: +712

      RIR68 > Ololoev 17 июля 2015, 20:31

      Барселона играет в стиле спартака. видели, наверное.

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      Рейтинг: +76

      P0rter > Ololoev 18 июля 2015, 21:28

      Видели когда Аленичев его поднимал.

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      Рейтинг: +95

      ВАЙПЕР 17 июля 2015, 20:18

      это болелы таким образом пожелали удачи в лч?=))

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      Рейтинг: +67

      Evgenii333 17 июля 2015, 20:17

      молодцы

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