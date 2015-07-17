Фанаты «Спартака» устроили перфоманс в честь Аленичева

Игрокам он передаст неоценимый зарубежный опыт.
Объединение болельщиков московского «Спартака» «Фратрия» перед началом сегодняшнего матча команды против «Уфы» устроило красочный перфоманс в честь главного тренера команды Дмитрия Аленичева.
Напомним, что рулевой красно-белых выигрывал Кубок европейских чемпионов с «Порту».
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