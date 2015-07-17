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    Фанаты «Спартака» устроили перфоманс в честь Аленичева

    Объединение болельщиков московского «Спартака» «Фратрия» перед началом сегодняшнего матча команды против «Уфы» устроило красочный перфоманс в честь главного тренера команды Дмитрия Аленичева.
    Напомним, что рулевой красно-белых выигрывал Кубок европейских чемпионов с «Порту».



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    Источник: Фратрия

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    17.07.2015 19:20
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    Комментарии (32)
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    ВАЙПЕР
    1437153538
    это болелы таким образом пожелали удачи в лч?=))
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    Ololoev
    1437154105
    Интересно, а откуда фанаты Спартака знают, как выглядит Кубок ЛЧ?
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    KhaMillion
    1437154273
    Как бы Уфа не устроила \"поздравительный\" перформанс:)
    Ответить
    salaga
    1437157409
    Болельщики устроили перфоманс, а игроки решили, что он слишком красочный.
    Ответить
    Rruma
    1437157996
    Зря это они (
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    Lucius Vorenus
    1437160875
    rhenj
    Ответить
    ОЛЛС
    1437172401
    А в руках у него кубок добытый в другой команде? Своих-то нет,но могли бы хоть не напоминать об этом лишний раз.
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    pereletnii
    1437176862
    Уфа устроила мастер-класс в десятером
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    nahan
    1437225127
    Игрокам он передаст неоценимый зарубежный опыт.
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    ologreds
    1694997597
    numo435929
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