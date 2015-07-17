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    Первый канал покажет финальный матч юношеского чемпионата Европы

    Первый канал в прямом эфире покажет финальный матч юношеского чемпионата Европы, в котором сборная России встретится с испанскими сверстниками. Решающий поединок состоится 19 июля и начнется в 21:00 по московскому времени.

    Напомним, российская сборная в полуфинальной встрече уверенно обыграла сборную Греции со счетом 4:0.

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    Источник: 1tv.ru

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    17.07.2015 15:42
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    Комментарии85
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      Рейтинг: +247

      KLINSI 18 июля 2015, 17:49

      Ну прям царский подарок от "первого").

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +435

      Павлюченко 13 18 июля 2015, 16:15

      Жаль Миранчука не взяли, он вроде по возрасту подходит...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +283

      nahan 18 июля 2015, 15:37

      Молодцы парни, будем болеть. Возможно, кого-то из этого состава увидим на ЧМ-2018.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +232

      ТОС 18 июля 2015, 05:59

      а фамилии написать у наших сборников на футболках,типа денег не хватило?!?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +630

      tiss 17 июля 2015, 23:14

      Видать из Кремля давить уже стали.Ну и правильно.Надоело смотреть про хохлов.Новости про Донбасс только смотрю.И нтв смотрю "сало с хохлом" убрали.Рейтинг у программы был нулевой.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +322

      makerdream 17 июля 2015, 21:19

      кому этот каллл нужен

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +631

      mat73 17 июля 2015, 20:09

      Первый канал проснулся)))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 17 июля 2015, 19:59

      Что это с первым случилось?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +161

      Анжи Махачкала05 17 июля 2015, 19:14

      Главное чтоб не Гусев коментировал матч

      4
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      Рейтинг: +593

      112910415 17 июля 2015, 19:06

      нельзя такое упускать

      0
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